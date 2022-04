Glorious Model I – Extrem vielseitig, wunderbar komfortabel

Jetzt neu bei Caseking!

Jederzeit die richtige Antwort parat!

Die Glorious Model I lässt sich beliebig deinen aktuellen Bedürfnissen anpassen, egal ob du in einem FPS, MMO oder MOBA unterwegs bist. Mit dem eindrucksvoll präzisen BAMF Sensor, der ergonomischen Form und den austauschbaren Daumen-Tasten kannst du auf jede Situation angemessen reagieren. Dazu liegt sie angenehm in der Hand und sieht glorreich aus.

Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Dank der ergonomischen Form und der innovativen, austauschbaren magnetischen Seitentasten bietet die Glorious Model I Gaming Maus die optimale Mischung aus Komfort und Vielseitigkeit. Das Glorious-typische Wabendesign senkt das Gewicht auf bescheidene 69g und bringt die RGB-Beleichtung besonders zu Geltung.

Die ergonomische Form mit Daumenlippe bietet zusätzlichen Halt, während sich die Konturen der Schale bequem an die Handfläche anpassen.

Die Glorious Model I verfügt über 9 komplett frei belegbare Tasten. Zwei der Daumentasten können außerdem flexibel gegen unterschiedliche Formen ausgetauscht werden, um sich perfekt auf die aktuelle Spielsituation auszurichten. Hierfür liegen 6 unterschiedliche Tasten bei, die unkompliziert durch Magnete in Position gehalten werden.

Der in Zusammenhang mit PixArt entwickelte, hauseigene BAMF-Sensor, lässt in Sachen Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit absolut keine Fragen offen. Die maximale DPI von 19.000, eine Tracking-Geschwindigkeit von 400 IPS und die Abtastrate von 1000 Hz sprechen für sich.

Die Features der Endgame Gear XM2w im Überblick:

Flexibel anpassbare Gaming-Maus

Glorious BAMF Sensor mit 19.000 DPI und 400 IPS Max Tracking Speed

1000 Hz Polling Rate

9 Tasten

Vollständig anpassbare Tastenbelegung und auswechselbare Buttons

2 austauschbare Seitentasten

6 magnetische Wechseltasten inklusive

Nur 69g leicht

2m langes ultra-flexibles Kabel

Premium PTFE Maus-Skates

Voll steuerbare RGB-Beleuchtung

DPI Anzeige per LED

Mithilfe der Glorious CORE Software stehen vielfältige Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Weise dem DPI-Schalter neue Stufen zu oder belege eine der neun voll programmierbaren Tasten mit speziellen Funktionen. Diese Gaming-Maus kann genau auf alle Bedürfnisse, Spielstile und Genres zugeschnitten werden.

Die Glorious PC Gaming Race Model I kann ab sofort vorbestellt werden und ist demnächst lieferbar. Sie ist in Schwarz und Weiß verfügbar und kostet 69,90 Euro. Ebenfalls erhältlich sind das Glorious Model I Grop Tape für 12,90 Euro, die Glorious Model I G-Skate für 9,90 Euro und ein Set Ersatz-Tasten für 9,90 Euro.

Alle Infos zur Glorious PC Gaming Race Model I findet ihr auch noch einmal hier:

caseking.de/model-i

Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali „THE CRE8OR“ Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstraße 1

10589 Berlin

+49 (0)30 4036642-00

marketing@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.