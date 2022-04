Hundedecken jetzt auch haarfrei

Hundedecken haarfrei – exklusives Design – weiche Haptik – hochwertige Verarbeitung

Hunde und Katzen sind nicht mehr nur Haustiere, sie sind vollwertige Mitglieder unserer Familien geworden. Deshalb haben wir uns bei der Entwicklung der neuen Anti-Haar Hundedecke Jack auf eine funktionale Qualität konzentriert. DoggyBed® bietet Ihnen eine erstklassige Hundedecke haarfrei an, die speziell für unsere Tiere entwickelt wurde.

Das Gewebe verfügt über eine Ausrüstung auf Basis von Nanopartikeln, deren Zusammensetzung das Eindringen von Schmutz und Tierhaaren wirksam verhindert. S bis XXL Hundedecken gefertigt in hochwertiger Qualität. Unsere DoggyBed® Hundedecken haarfrei sind die ideale Unterlage für jede Gelegenheit. Sie schützen, isolieren und sind perfekt zum Kuscheln. Das Beste für Ihren Hund

Das Säubern der Hundedecke haarfrei – einfach wie noch nie

Haare entfernen Sie durch einfaches Ausschütteln. Es bleiben garantiert keine Hunde- und Katzenhaare mehr im Stoff stecken!

Selbst schwierigste Flecken lassen sich ohne Einsatz von Reinigungsmitteln entfernen. Oder die Hundedecken können ggf. auch bei 30°C gewaschen werden.

Sie sind leicht zu säubern und dienen dadurch der längeren Haltbarkeit der Sitz- oder Schlafmöbel. Unsere Hundedecken lassen sich leicht aufrollen und können so platzsparend transportiert und verstaut werden.

Einfach nur ausschütteln. Verunreinigungen der Hundedecken können mit lauwarmen Wasser und einem Microfasertuch entfernt werden. Damit alles hygienisch bleibt, können die Hundedecken, incl. Füllung, bei 30°C im Schonwaschgang der Waschmaschine, gewaschen werden.

Zum Trocknen die Hundedecke einfach auf eine Leine hängen oder auf eine gerade Fläche auslegen.

Die softe Haptik der Hundedecke haarfrei – ein samtiges Feeling

Die Anti-Haar Hundedecken „Jack“ besitzen eine besonders weiche, samtige Oberfläche. Somit sorgen sie für ein softes Liegen Ihres Hundes.

Eine Anti- Haar Hundedecke für Zuhause, die Fahrt mit dem Auto, dem Wohnmobil oder für die Freizeit, ist immer die richtige Entscheidung. Die Hundedecke schützt die Polster vor Hundehaaren, Schmutz und Kratzern.

Das Sortiment – Hundedecken haarfrei

Anti-Haar Hundedecken „Jack“ gibt es in passender Größe zu vielen DoggyBeds. Ob unterwegs, ob im Auto, sowie auf der Couch, auf dem Fußboden oder zum Kuscheln im Hundebett. Hunde lieben unsere bequeme Anti-Haar Hundedecke Jack innig.

Die Marke DoggyBed® produziert ausschließlich in Deutschland Hundebetten und Hundedecken. Wir sind Hersteller, kaufen also unsere Produkte nicht bei anderen Firmen, um sie dann in unserem Online-Shop weiter zu verkaufen. Jeder DoggyBed®-Artikel wird in unserer Hundebettenmanufaktur in Lünen, NRW hergestellt.

Fürs Auto, fürs Wohnmobil oder für Boote – Die Hundedecke haarfrei

Eine Auto Hundedecke für die Fahrt mit dem Auto, dem Wohnmobil oder für Boote, ist immer die richtige Entscheidung. Die Hundedecke haarfrei schützt die Polster vor Hundehaaren, Schmutz und Kratzern.

Die Hundedecken haarfrei sind leicht zu säubern und dienen somit der längeren Haltbarkeit der Sitz- oder Schlafmöbel. Unsere Hundedecken haarfrei lassen sich leicht aufrollen und können so platzsparend transportiert und verstaut werden.

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundedecken. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf – auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.

Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.

Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

