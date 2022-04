Bäume pflanzen für den guten Zweck: DENSO engagiert sich für den Klimaschutz

DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, engagiert sich für mehr Nachhaltigkeit und hat jüngst mit PLANT-MY-TREE® Bäume gepflanzt.

Düsseldorf. DENSO, Teil der Toyota Gruppe, hat jüngst zur Verbesserung der Umweltbedingungen beigetragen. Gemeinsam mit dem Team von PLANT-MY-TREE® haben Mitarbeitende des globalen Anbieters für hochwertige Auto-ID-Lösungen und mobile Computer einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz geleistet und verschiedene Nadel- und Laubbäume gepflanzt. Die Pflanzung der Bäume erfolgte auf einer insgesamt 67 Hektar großen Fläche in Lüdenscheid.

Seit 15 Jahren führt PLANT-MY-TREE® Aufforstungsprojekte in ganz Deutschland durch. DENSO WAVE EUROPE hat sich nun angeschlossen und lässt unter den Mottos „Jeder Baum zählt“ und „Klimaschutz macht Spaß“ einen neuen natürlichen Lebensraum für Insekten und andere Tiere entstehen. Dabei wird besonders viel Wert auf eine hohe Biodiversität gelegt, was auch der Grund dafür ist, dass dank der Unterstützung von DENSO ein kleiner Mischwald aus Bergahorn, Rotbuchen und Eichen entstehen wird. Weitere Informationen zu DENSOs Auto-ID-Lösungen, mobilen Computern sowie Hard- und Softwarelösungen, die zu mehr Nachhaltigkeit führen können, gibt es unter: https://www.denso-wave.eu/.

Wichtige Schritte zu mehr Klimaschutz: ECO VISION 2025

Der globale Anbieter für Auto-ID Lösungen und mobile Computer, wie Handheld Terminals und Scanner, hat mit dieser Baumpflanzaktion einen Schritt für mehr Nachhaltigkeit getan – und das ist erst der Anfang. Im Rahmen der unternehmensweiten Aktion ECO VISION 2025 möchte DENSO durch das eigene Handeln als gutes Beispiel vorangehen, um die Erde zu schützen und gegen den Klimawandel anzugehen. Mehr zum Engagement gibt es hier: https://www.denso.com/global/en/csr/environment-report/management/ecovision/ecovision/.

ECO VISION 2025 ist ein Plan, in dem konkrete Ziele formuliert sind, die DENSO erreichen will. Denn das Tochterunternehmen der Toyota Gruppe möchte seinen negativen Anteil an der weltweiten Umweltbelastung möglichst umfassend reduzieren. Die expliziten Ziele sind die Reduzierung des Energieverbrauchs um 50 Prozent sowie die Verdopplung von sowohl „sauberen“ und „grünen“ Maßnahmen. Die Ziele erstrecken sich auf die Unternehmensbereiche Produkte und Produktion sowie auf die Mitarbeitenden und die Geschäftsführung.

So soll zum Beispiel Papier weiter eingespart werden. Als Erfinder des QR Codes stellt DENSO zukünftig statt ausgedruckten Broschüren Informationen zu seinen Auto-ID Lösungen und mobilen Computern zum Scannen in Form von unterschiedlichen QR Codes bereit und sorgt somit nicht nur für mehr Nachhaltigkeit, sondern geht auch einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu mehr Digitalisierung.

Weitere Maßnahmen umfassen Aktionen wie die Baumpflanzung mit PLANT-MY-TREE®, das Reduzieren des persönlichen CO2-Abdrucks durch einen umweltschonenden Fuhrpark oder auch das Entwickeln von neuen, umweltfreundlicheren Technologien. Bis 2025 hat DENSO also noch viel vor – und arbeitet stetig am eigenen Beitrag zu mehr Klimaschutz. Weitere Informationen zu den Auto-ID Lösungen, mobilen Computern wie Handheld Terminals und Scannern, RFID-Lösungen und Modellen des QR Codes gibt es unter https://www.denso-wave.eu/.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

DENSO WAVE ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Lagerverwaltung zu verbessern, vollständige Datentransparenz zu gewährleisten und Prozesse entlang der Lieferkette zu beschleunigen.

Als Erfinder des QR Code® – einer Technologie, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und abgerufen werden, revolutioniert hat – strebt DENSO nach nichts weniger als Perfektion. DENSO WAVE Hardware- und Softwarelösungen werden daher ausführlich getestet, bevor sie auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass sich Benutzer in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um die Funktionsweise der Technologien sorgen zu müssen.

Die Lösungen von DENSO WAVE reichen von Premium-RFID-Lesegeräten, Handheld-Terminals / Mobilen Computern und Barcode Scannern bis hin zu komplexen und Cloud-basierten IoT-Datenmanagementsystemen.

DENSO WAVE. Driven by quality.

DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO WAVE EUROPE GmbH vertreten: www.denso-wave.eu

