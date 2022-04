Devoteam M Cloud erleichtert Unternehmen die Migration in die Azure Cloud

Digitalisierungsexperten vermitteln weitreichende Expertise zu Azure Governance im Rahmen eines Webinars und Whitepapers und unterstützen beim Aufbau einer erfolgreichen Cloud-Infrastruktur

München, 12. April 2022 – Devoteam M Cloud, seit mehr als zwei Jahrzehnten ein führendes Unternehmen bei der Begleitung von Kunden aller Branchen auf ihrer digitalen Transformationsreise, gibt im Rahmen seiner Partnerschaft mit Microsoft die Bereitstellung von Leitlinien zum nachhaltigen und wirtschaftlichen Umgang mit Azure Governance bekannt. Um Unternehmen bestmöglich bei ihrer Cloud-Transformation und den dazu notwendigen regulatorischen Schritten zu unterstützen, bietet das Unternehmen Interessierten ein Whitepaper zum Thema Azure Governance mit tiefgreifenden und dedizierten Inhalten. Zusätzlich wird Verantwortlichen, die einen Einstieg sowie grundlegende Informationen zum Thema Azure Governance benötigen, im Rahmen eines Webinars am 25. Mai 2022 eine Grundlage zu den hierzu erforderlichen Schritten und Prozessen aufgezeigt.

Cloud-Transformation benötigt klare Regeln

Wohl kaum ein Unternehmen kann sich derzeit der umfänglichen Diskussion rund um Cloud-Migration und eine zukunftsfähige IT-Infrastruktur entziehen. Insbesondere durch die Argumente einer erhöhten Flexibilität und weitreichenden Vereinfachung von Abläufen sowie einer zukunftssicheren Update-Politik überzeugt die Cloud als Garant für den Geschäftserfolg von morgen. Zudem verspricht ein Umzug – etwa in die Cloud-Landschaft von Microsoft Azure – Unternehmen weitreichende Kostenersparnisse. Denn durch den Einsatz der Cloud berechnen sich die Kosten nur noch auf Basis der tatsächlich genutzten Technologien – ganz im Gegensatz zu On-Premises-Landschaften, in denen für etwaiges Wachstum oder unerwartete Geschäftsereignisse zusätzliche Kapazitäten bereitgehalten werden müssen.

Für Verantwortliche verspricht der Entschluss, in die Cloud zu migrieren, also eine Vielzahl an Vorteilen. Dennoch muss die tatsächliche Umsetzung und der Transformationsprozess geleitet und hinreichend geplant werden, um in den Genuss der entsprechenden Vorzüge zu kommen.

„Nachdem die Entscheidung für die Cloud gefallen ist, sollte anschließend direkt die Planung der eigentlichen Umsetzung beginnen“, erklärt Marcel Roma, Azure Solutions Architect Expert bei Devoteam M Cloud und Co-Autor des Whitepapers zu Azure Governance. „Um dabei nicht unnötig Cloud-Ressourcen in Anspruch zu nehmen, sollten sich Verantwortliche vorab intensiv mit Azure Governance auseinandersetzen. Denn auch wenn die Möglichkeiten in der Cloud praktisch unbegrenzt sind, bedeutet dies nicht, dass nicht auch eine sinnvolle, stimmige und auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnittene Infrastruktur implementiert werden sollte.“

Hilfestellung für die digitale Zukunft

Damit Verantwortliche im Rahmen der Cloud-Migration die notwendige Unterstützung für eine korrekte Umsetzung von Richtlinien, Berechtigungen und Compliance erhalten, gewähren die Experten von Devoteam M Cloud Einblicke in ihre umfassende Expertise im Umgang mit Azure Governance. Ziel ist es dabei einerseits, Verantwortlichen ein grundlegendes Verständnis für die Notwendigkeit von Azure Governance zu vermitteln, andererseits aber auch aufzuzeigen, wie auf technologischer Seite Mehrwerte geschaffen werden können.

„Azure Governance ist ein entscheidendes Werkzeug für Unternehmen, sobald diese sich für eine Cloud-Transformation entschieden haben“, berichtet Jörg Ottensmeyer, Principal Cloud Architect bei Devoteam M Cloud und Co-Autor des Whitepapers. „Um dieses Werkzeug gewinnbringend und strategisch richtig einzusetzen, benötigen Verantwortliche Expertise und Fachwissen. Genau dies wollen wir von Devoteam M Cloud durch unser Whitepaper und unser geplantes Webinar vermitteln – und so einen umfassenden und erfolgreichen Einstieg in Azure Governance ermöglichen.“

Dabei zeigt sich die Expertise von Devoteam M Cloud nicht nur in der jahrelangen Partnerschaft mit Microsoft: Die derzeit 16 Goldzertifizierungen und neun Advanced Specializations – unter anderem für Change & Adoption und Application Modernisation – verdeutlichen die fachliche Kompetenz von Devoteam M Cloud.

Die Anmeldung zum Webinar am 25. Mai 2022 um 10 Uhr mit dem Titel „Azure Governance – wie Sie die Kontrolle mit automatisierten Prozessen beibehalten“ ist ab sofort auf der Webseite von Devoteam M Cloud möglich: https://mcloud.devoteam.com/de/events/azure-governance-wie-sie-die-kontrolle-mit-automatisierten-prozessen-beibehalten/

Das Whitepaper zu Azure Governance ist darüber hinaus unter folgendem Link abrufbar: https://mcloud.devoteam.com/de/whitepaper/azure-governance/

Creative tech for Better Change

Über Devoteam M Cloud:

Mit mehr als 500 Kunden ist Devoteam M Cloud einer der führenden Anbieter von Microsoft Cloud-Technologien in EMEA mit derzeit 16 Goldzertifizierungen und 9 Advanced Specializations – Change & Adoption, Windows and SQL migration, Kubernetes on Azure, Low Code Development, Calling for Teams, Meetings and Rooms for Teams, Threat Protection, Application Modernisation und Teamwork Deployment. Unsere mehr als 1.000 Microsoft-Experten in der EMEA-Region bieten mittelständischen und großen Unternehmen ein Lösungs- und Produktportfolio, das große Teile der Digitalisierung, neue Formen der Zusammenarbeit und eine gründliche Analyse von Unternehmens- und Produktionsdaten ermöglicht. Devoteam M Cloud modernisiert die gesamte IT-Architektur, begleitet unsere Kunden auf ihrem Weg in die Cloud und macht sie fit für die digitale Zukunft.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 8.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

