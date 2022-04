4.000 Euro für den Kampf gegen Mukoviszidose: Team GEZE beim 24. Ditzinger Lebenslauf gestartet

Pressemitteilung. Leonberg, 12. April 2022. Rund 8.000 Menschen in Deutschland kämpfen gegen die unheilbare Krankheit Mukoviszidose – und damit um ihr Überleben. Um ihre Chancen zu verbessern oder zumindest eine Verbesserung ihrer Lebenssituation zu erreichen, und um auf die Situation der Betroffenen aufmerksam zu machen, findet jedes Jahr im Frühling der Ditzinger Lebenslauf statt. Die Teilnahme ist für GEZE-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ehrensache und seit vielen Jahren Tradition. Dieses Jahr erliefen sie gemeinsam 4.000 Euro.

Vom 1. bis 10. April haben Kolleginnen und Kollegen von GEZE sich zusammengetan und trotz schlechtem Wetter in den vergangenen Tagen gemeinsam 3.244,7 Kilometer gesammelt. Das entspricht in etwa der Strecke vom GEZE Stammsitz in Leonberg bis ans Nordkapp in Norwegen. Das Familienunternehmen GEZE, der Spezialist für innovative Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik mit Sitz in Leonberg, hat die erlaufenen Kilometer seiner Mitarbeitenden in eine Spende von 4.000 Euro umgewandelt. Das Geld geht an den Ausrichter des Lebenslaufs, dem Muskoviszidose Landesverband Baden-Württemberg, und kommt somit direkt den Betroffenen zugute.

Jeder Kilometer zählt

Der Ditzinger Lebenslauf findet seit 1999 statt, ins Leben gerufen vom Mukoviszidose Landesverband Baden-Württemberg. Wie schon in den beiden Vorjahren fand das Lauf-Event auch dieses Jahr pandemiebedingt digital basiert statt: Via App und Internet wurden die von den Teilnehmenden gelaufenen Kilometer gemessen und visualisiert. Dabei zählt jeder Kilometer – auch der Spaziergang in der Mittagspause oder das Gassigehen am Abend mit dem Hund. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer lief einzeln oder als Familiengruppe. Sponsoren wie GEZE vergüteten dann jeden gelaufenen Kilometer mit einem Spendenbetrag. Das Geld fließt in Therapie- und Forschungsmaßnahmen, um die Lebensqualität der betroffenen Menschen zu verbessern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von GEZE laufen bereits seit über zehn Jahren beim Ditzinger Lebenslauf mit.

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie zum Download unter: https://bit.ly/GEZE_Ditzinger_Lebenslauf_2022-04-11

ÜBER GEZE:

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.154 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

Bildquelle: © GEZE GmbH