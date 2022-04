Mundor Rollen: Tragrollen für die Fördertechnik und Abroller

Die Produkte von Mundor Rollen werden in verschiedenen Ausführungen zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt.

Neben den zahlreichen Erzeugnissen in Standardausführung werden auch individuelle Produkte nach Vorgaben der Kunden hergestellt. Werden die Produkte schnell benötigt, ist eine Expresslieferung möglich.

Produkte in hochwertiger Qualität Made in Germany

Bei Mundor Rollen können sich Kunden auf eine hochwertige Qualität der Tragrollen für die Fördertechnik und Abroller verlassen. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrungen in der Metallbearbeitung. Die Nähe zu den Kunden ist dem Unternehmen wichtig, was sich an der wachsenden Zahl der Kunden aus dem gewerblichen Bereich zeigt, die von der Qualität der Produkte und vom Service überzeugt sind. Mundor verfügt über ein hohes Maß an Fachkompetenz. Das Unternehmen mit Sitz in Bergkamen (https://mundor-metall.de) stellt alle Erzeugnisse in Deutschland her. So bleiben Arbeitsplätze erhalten. Aufgrund der kurzen Wege wird die Umwelt geschont.

Produktpalette von Mundor Rollen

Mundor stellt Tragrollen für die Fördertechnik her. Wichtige Materialien für die Tragrollen sind Stahl, Aluminium und Edelstahl, doch werden auch Tragrollen aus Kunststoff gefertigt. Die Rollen für die Fördertechnik sind in unterschiedlichen Abmessungen erhältlich. Sie werden mit Innen- und Außengewinde sowie mit Federachse gefertigt. Abroller sind für verschiedene Zwecke verfügbar. Sie werden als Blechabroller, Teppichabroller, Folienabroller, Tapetenabroller und Kabelabroller hergestellt. Um empfindliche Materialien wie Teppich oder Tapete nicht zu beschädigen, verfügen die Abroller zum Teil über eine Beschichtung. Die Abroller sind teilweise mit einem Meterzähler ausgestattet oder können mit einem Meterzähler ergänzt werden.

Individuelle Produktanfertigungen nach Kundenwunsch

Mundor stellt Tragrollen für die Fördertechnik sowie Abroller auch individuell nach Kundenwunsch her. Kunden können sich auf eine kompetente Beratung verlassen. Gemeinsam mit den Kunden wird nach individuellen und kostengünstigen Lösungen gesucht.

Expresslieferung auf Wunsch der Kunden

Kunden können sich bei Mundor auf einen guten Service und eine schnelle Lieferung verlassen. Abroller sowie Tragrollen für Fördertechnik werden mit DPD geliefert. Die Versandkosten liegen unabhängig vom Gesamtwert der Bestellung bei knapp 8 Euro. Werden die Produkte kurzfristig benötigt, können Kunden eine Expresslieferung vereinbaren.

