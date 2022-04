Singles in Hamburg und München haben nun neue Datingmöglichkeiten mit den innovativen Singlebörsen partnersuche-hamburg.de und singles-muenchen.de. Kostenlos testbar.

Singles aufgepasst: Neue Datingplattformen mit innovativen Funktionen für flirtwillige Großstadtmenschen

Immer mehr Singles leben in Deutschland. Alle Trends gehen in dieselbe Richtung: In Zukunft wird die Zahl an Singles insbesondere in den Großstädten weiter zunehmen. Die Gründe, die zu der wachsenden Anzahl alleinlebender Menschen führen, sind durchaus unterschiedlich. Einige Singles leben ihren Status mit Zufriedenheit und vollkommen selbstbestimmt aus. Der größere Anteil wünscht sich jedoch in der näheren Zukunft eine/n Partner/in an der Seite. Die Plattformen singles-muenchen.de und partnersuche-hamburg.de richten sich genau an jenen Personenkreis, die dem eigenen Singledasein ein glückliches Ende bereiten will.

Zahl an Singlehaushalte nimmt zu: In den Großstädten machen fast die Hälfte der Einwohner alleinlebende Menschen aus

Die Haushalte alleinlebender Personen hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Laut dem Statistischen Bundesamt lebten circa acht Millionen Menschen ab fünfzehn Jahren im letzten Jahr in einem Solohaushalt. Diese Anzahl macht ungefähr dreiundzwanzig Prozent der Gesamtbevölkerung aus. In den Großstädten ist die Dichte an Singles besonders hoch. Laut Befragungen geben sechsundvierzig Prozent der Münchner/innen an Single zu sein, in Hamburg zählen sich siebenundvierzig Prozent der Bewohner/innen dieser Gruppe angehörig. Die Prognosen gehen von einer weiteren Zunahme aus, immer mehr Menschen leben ohne Partnerin oder Partner.

Single sind viele, doch die wenigsten Menschen wünschen sich dies als Dauerzustand

Freiwillig Single sind die allerwenigsten, glaubt man den unterschiedlichen Befragungen zu diesem Thema. In einer schnellliebigen Zeit werden Beziehungen zwischen Menschen oft auf die Probe gestellt. Männer und Frauen möchten heute ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen, ökonomische Abhängigkeiten bestehen immer weniger. Beziehungen finden heute immer mehr „auf Augenhöhe“ statt, was grundsätzlich eine positive Entwicklung ist. Es begünstigt gleichzeitig das schnellere Beenden einer Partnerschaft, wenn eine mögliche Konfliktsituation einritt. Zudem wachsen die individuellen Ansprüche an eine Beziehung, einige setzen ihre Erwartungshaltung zu hoch an, so dass die Enttäuschung bereits vorprogrammiert ist. Beziehungsabbrüche gehören somit zu einer Alltagserfahrung, jede Person durchlebt solche Erlebnisse im Laufe des eigenen Lebens.

Datingplattformen immer beliebter: singles-muenchen.de und partnersuche-hamburg.de sind Anfang des Monats erfolgreich an den Start gegangen

Um dem eigenen Singleleben ein Ende zu bereiten, nutzen immer mehr Frauen und Männer Datingplattformen im Internet. Nicht zuletzt die Pandemie hat die Userzahlen noch einmal deutlich in die Höhe getrieben. Datennischen-Gründer „Christian M“, welcher bereits große Erfolge mit unterschiedlichen Spezial-Singlebörsen einfahren konnte, geht von einer weiter zunehmenden Nachfrage nach solchen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme aus. Seine neuesten Projekte richten sich nun exklusiv an Singles aus den Großstädten München und Hamburg. Im April sind die Datingplattformen singles-muenchen.de und partnersuche-hamburg.de online gegangen. Das Besondere: Beide Plattformen profitieren von Beginn an von hohen Mitgliederzahlen. Dies sind dem Inhaber Christian M. und dem Partnerunternehmen Icony GmbH, durch die Integration der bereits vorhandenen Icony-Datenbank samt User/innen, gelungen. So haben Nutzerinnen und Nutzer die Chance auf möglichst viele neue und interessante Kontakte zu stoßen. Die Anmeldung erfolgt vollkommen kostenlos, bereits in der Basismitgliedschaft sind viele Features vorhanden.

Video-Date und Matchingfaktor: Neue Flirt-Features helfen bei der Partnersuche

Die Singlebörsen für Hamburg und München stechen mit Besonderheiten hervor, so können sich beispielsweise Flirts per Videocall verabreden. Diese Funktion soll dabei helfen zu erkennen, ob das Gegenüber zu einem passt. Bei einem Video-Date übertragen sich Körpersprache, Mimik und Stimme, es ergibt sich insgesamt ein umfangreicheres Bild über den/die Flirtpartner/in. Partnersuchende können so ihrer zukünftigen besseren Hälfte bereits vor dem ersten Treffen in die Augen schauen.

Um herauszufinden, wie gut zwei Menschen miteinander harmonieren, wurde die Funktion „Matchingfaktor“ entwickelt. Angemeldete Singles können freiwillig einen Fragenkatalog zu den unterschiedlichsten Themen beantworten, beispielsweise zum Alltagsverhalten und den eigenen Freizeitaktivitäten. Umso mehr Fragen beantwortet werden, umso höher ist der Matchingfaktor. Die Fragen können unterschiedlich gewichtet werden. Aspekte, die einem persönlich besonders wichtig sind, können extra hervorgehoben werden. Zeitgleich kann der/die User/in angeben, welche Antworten vom Gegenüber akzeptabel sind. Stimmen viele Angaben bei zwei Personen überein, ist der Matchingfaktor unter ihnen besonders hoch. Weil sie nicht nur gemeinsame Interessen teilen, sondern auch gleiche Schwerpunkte bei der Beantwortung der Fragen setzen.

Plattformen-Gründer Christian M.: „Mit singles-muenchen.de und partnersuche-hamburg.de wollen wir Singles aus beiden Großstädten in Verbindung bringen. Dafür stellen wir den Userinnen und User innovative Flirt-Funktionen zur Verfügung, die auch das Ergebnis unserer über zwanzigjährigen Erfahrung sind. Mit unserem Angebot sind alleinlebende Frauen und Männer nur noch einen Klick vom Verlieben entfernt.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ICONY GmbH

Herr Uwe Thomas

Heinestraße 72

72762 Reutlingen

Deutschland

fon ..: 07121-348 100

fax ..: +49 7121 348 111

web ..: https://icony.com

email : info@icony.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

ICONY GmbH

Herr Uwe Thomas

Heinestraße 72

72762 Reutlingen

fon ..: 07121-348 100

web ..: https://icony.com

email : info@icony.de