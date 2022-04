Unfallwagen? Autoankauf-Gießen hilft!

Wer in Gießen, dem Tor zur Schwäbischen Alb, überlegt, sein schadhaftes und altes Auto in den Neckar zu lenken, um sich davon zu entledigen, der sollte einhalten und zuerst Autoankauf-Gießen anrufen.

Denn Autoankauf-Gießen kauft jedes Fahrzeug – egal, in welchem Zustand es sich befindet. Mit Sicherheit wird man auch für ein altes und defektes Fahrzeug, von dem man dachte, dass man es nur kostenpflichtig entsorgen kann, noch einige Euro von Autoankauf-Gießen erhalten.

Des weiteren erspart man sich die Kosten für das Abschleppen des Fahrzeuges und das Abmelden, denn beides übernimmt Autoankauf-Gießen umsonst für den Autobesitzer.

Das gleiche gilt für Unfallfahrzeuge, die Autoankauf-Gießen ebenfalls ankauft oder auch für gute gebrauchte Autos, die durchweg als gepflegt bezeichnet werden können. Für alle Fahrzeuge, ganz gleich, ob defekt oder intakt, zahlt Autoankauf-Gießen einen fairen hohen Preis in bar.

Autoankauf für den Export

Autoankauf-Reutligen setzt einen großen Teil der angekauften Fahrzeuge ins osteuropäische oder afrikanische Ausland als Exportfahrzeuge ab und kann daher höhere Preise zahlen, als ein Händler, der auf das Inland beschränkt ist. Denn oft bringen diese Händler die notwendigen Reparaturkosten für das Fahrzeug in Abzug und zahlen so für ein schadhaftes Fahrzeug oder ein Auto ohne TÜV nur niedrige Summen, die sich für den Verkäufer kaum lohnen.

So wird zum Beispiel für mehrtürige Fahrzeuge, die im Ausland als Transportfahrzeuge sehr begehrt sind, ein ungewöhnlich hoher Preis von Autoankauf-Gießen gezahlt, da auch für diese Fahrzeuge im Ausland ein höherer Preis erzielt werden kann.

Und einigen Autobesitzern, denen viel an ihrem Auto lag, wird es das Gewissen beruhigen, dass ihr Auto im Ausland sinnvoll repariert und weitergefahren wird. Denn das ist eine gute Alternative zur Schrottpresse und dem Exitus des Fahrzeuges.

Gekauft wie gesehen

Mit dem Verkauf an Autoankauf-Gießen entledigt sich der Verkäufer des alten und eventuell schadhaften Autos auch jeglicher Gewährleistung, denn Autoankauf-Gießen kauft garantiert das Auto wie gesehen und stellt keinerlei Gewährleistungsansprüche an den Verkäufer. Bei einem Privatverkauf gilt zwar auch keine Garantie bei einem Verkauf, aber eine Gewährleistung muss trotzdem vom Verkäufer gegeben werden. Diese daraus resultierenden, eventuellen Ärgernisse kann man sich durch den Verkauf an Autoankauf-Gießen ersparen!

https://www.auto-ankauf-exports.de/autoankauf-gie%C3%9Fen

