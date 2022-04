Sichere Partnerschaft beim Energiekauf

Preis- und Leistungsvergleiche lohnen

sup.- Heizungsbesitzer verlieren das sichere Vertrauen in die Zukunft. Kommt die durch Mangel erzwungene Energieeinsparung? Wohin geht es mit der notwendigen Energie für komfortabel beheizte Räume und die warme Dusche am Morgen? Die tägliche Informationsflut über die künftige Klimapolitik, über eine Energieversorgung mit Öl und Gas wegen der Handelsbeschränkungen im Verhältnis zu Russland als Folgen des kriegerischen Angriffs auf die Ukraine bietet keine optimistischen Perspektiven. Und die rasanten Preissteigerungen von Benzin bis Heizöl lassen alle Kalkulationen zu Makulatur werden. Bei unsicheren Bedingungen werden zuverlässige Partner gebraucht. So ist es auch beim Einkauf von Energie.

Für die Kunden lohnt es sich, etwas Zeit für Preis- und Leistungsvergleiche zu investieren. Ein bundesweit verfügbares Verbraucherschutz-Instrument, das Qualität und Zuverlässigkeit von Brennstofflieferungen sichert, ist das RAL-Gütezeichen. Bei Händlern mit diesem Zertifikat werden Lieferfahrzeuge, die Eichung der Zähleranlagen, die Lagereinrichtungen sowie sämtliche betrieblichen Abläufe und auch die Preistransparenz strenger kontrolliert als vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Sichere Informationen bietet die Website www.guetezeichen-energiehandel.de. Hier ist auch eine Übersicht aller Händler verfügbar, die in der jeweiligen Region des Kunden mit der garantiert hohen Qualität liefern. Damit hat der Kunde auch die Möglichkeit, individuell für die von ihm gewünschten Mengen konkrete Preise zu ermitteln. Und bei der Lieferung ist garantiert, dass tatsächlich nur das berechnet wird, was auch in den Tank gefüllt wurde. Der Zähler für Liefermenge und Rechnungsstellung wird streng kontrolliert. Der Kunde kann sich auf das verlassen, was er nicht selbst erkennen oder vergleichen kann. Es reicht von der Produktqualität über das Sicherheitsniveau bis hin zur Zuverlässigkeit von Messanlagen und Zählwerken.

Auch über die Reduktion der Umweltbelastungen beim Heizen bietet die Website der Gütegemeinschaft wichtige Informationen. Wer klimabewusst heizen will, kann sich über CO2-kompensierte Energieprodukte informieren. Das RAL-Gütezeichen steht auch für CO2-kompensierte Energie, die bilanziell und durch CO2-Zertifikate garantiert wird. Mit dieser Energie lassen sich Emissionen, die bei der privaten Nutzung verursacht werden, durch Einsparung an einer anderen Stelle ausgleichen. Der mit der eigenen Heizung verursachte Schadstoffausstoß wird in gleicher Höhe durch weltweite Klimaschutzprojekte wie beispielsweise Waldaufforstungen ausgeglichen. Auch hier hat der Kunde die Sicherheit, dass dies kein Versprechen ist, sondern dass die Vorgaben international anerkannter Zertifizierungssysteme exakt eingehalten werden.

Supress

Redaktion Detlef Brendel

Kontakt

Supress

Detlef Brendel

Graf-Adolf-Straße 41

40210 Düsseldorf

0211/555545

redaktion@supress-redaktion.de

http://www.supress-redaktion.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.