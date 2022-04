Fragen an den Immobilienprofi Florian Bauer

Der sympathische Gründer der Bauer Immobilien GmbH nimmt Stellung.

Wichtige Fragen fordern wichtige Antworten. Florian Bauer beantwortet das, was zukünftige Immobilienbesitzer wissen wollen.

Hallo Herr Bauer, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Die Leserinnen und Leser fragen sich, um wie viel die Zinsen bei der derzeitigen Entwicklung im Immobilienmarkt eigentlich gestiegen sind?

Florian Bauer: Ja gerne beantworte ich die dringendsten Fragen: Um fast 0,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Derzeit reguliert sich das ganze Thema wieder so ein bisschen. Da sind viele Unwägbarkeiten im Markt derzeit. Und ich glaube, wenn sich das Thema mit der Ukraine beruhigt, wird die Wirtschaft wieder anspringen, damit wir nicht in eine Rezession fallen und die Zinsen auf diesem Niveau bleiben. Vielleicht wird sogar kurzfristig noch mal mehr Geld in den Markt gepumpt, um einfach so einen kurzfristigen Effekt zu haben. Dagegen ist natürlich die EZB (Europäische Zentralbank – die Redaktion) in einer Zwickmühle wegen der Inflation. Deswegen ist es ein ganz spannendes Jahr.

Steigen die Zinsen oder bleibt es auf diesem Niveau?

Florian Bauer: Meine Vermutung ist, dass sie auf diesem Niveau bleiben, vielleicht sogar in den nächsten Monaten noch mal sinken. Das kommt meiner Meinung nach auf die Entwicklung in der Ukraine an, wie schnell da eine Einigung zu erzielen ist.

Lohnt sich es überhaupt noch, in den Gewinn zu investieren?

Florian Bauer: Ja, auf jeden Fall. Man sieht ja jetzt, so schlimm dieses Thema auch ist, dass es hier ruhig bleibt. Aber ich denke, es ist klar, wie viele Menschen flüchten – fürchterlich. Aber die müssen ja irgendwo hin. Und da kommen einige nach Deutschland. Das heißt, es werden mehr Wohnungen nachgefragt in diesem Bereich plus der ohnehin schon angespannte Markt. Das heißt, es wird sogar eher noch zu mehr Nachfrage kommen und das heißt, die Immobilienpreise werden wahrscheinlich eher anziehen.

Fallende Immobilienpreise bei steigenden Zinsen. Sollte man lieber abwarten etwas zu kaufen?

Florian Bauer: Nein, die Zinsen korrelieren nicht. Steigende Zinsen korrelieren nicht mit den Immobilienpreisen bzw. müssen nicht mit diesen korrelieren. Es kommt auf die Lage und auf das Objekt an. Wo man derzeit eine Beeinträchtigung sieht, ist beispielsweise im eigenen Markt. Die steigenden Zinsen haben tendenziell eher die Nutzer getroffen. Da werden die Finanzierungen teilweise stärker geprüft und diese werden schwieriger durchgehen – da wird es wahrscheinlich Auswirkungen haben. Aber es ist so viel Geld im Markt, wo dann einfach Leute, Kunden, Interessenten und Nutzer mehr Eigenkapital einsetzen, weil einfach die Grundstücke so knapp sind, dass das mit Sicherheit ein Thema sein sollte.

Ist es besser abzuwarten oder zu kaufen?

Florian Bauer: Man sollte eben nicht alles auf eine Karte setzen, breit aufgestellt sein, richtige Portfolios aufbauen und jederzeit liquide sein. Aber es lohnt sich jetzt nach wie vor zu kaufen und gute Deals zu machen.

Herr Bauer, vielen Dank für die Antworten an unsere Leserinnen und Leser.



Immobilien als Kapitalanlage gewinnt seit geraumer Zeit immer mehr an Bedeutung. Die Konsequenz: Preise und Mieten steigen. Die Frage, die sich Investoren stellen, lohnt sich die Geldanlage noch? Experten sind sich bei der Antwort zur sichersten Kapitalanlage einig: JA! Das historische Niedrigzinsumfeld und die Zukunftsaussichten der Kapitalanlage Immobilien insbesondere in den Metropolen spielen eine wesentliche Rolle und die Investoren können sich auch ertragreiche Renditen freuen! Die Kapitalanlage Immobilien ist den anderen Anlageformen überlegen.

Florian Bauer ist Gründer der Bauer Immobilien GmbH, einem in Köln ansässigen Spezialisten für deutschlandweite Immobilieninvestments. Sein Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, Kapitalanlegern den Zugang zum Immobilienmarkt zu erleichtern. Das gelingt Florian Bauer seit mehreren Jahren erfolgreich mit hoher Kundenzufriedenheit. Dabei stehen Kundenwünsche, Transparenz und absolute Zuverlässigkeit als klare Tugenden im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie.

Als Geschäftsführer ist er auf fachkompetente und zuverlässige Mitarbeiter angewiesen. Diese stehen ihm teilweise schon seit der Gründung zur Seite und erzielen erstklassige Ergebnisse beim Realisieren der Immobilieninvestments ihrer Kunden.

Bei der Bauer Immobilien GmbH ist jeder in guten Händen. Für seine Kunden und Investoren gehen Florian Bauer und sein Team immer die „Extrameile“.



