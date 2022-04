Experten Empfehlung: Notebook mit Schutzbrief mieten

Für alle Fälle: Notebook mieten und Leistungsbereitschaft mit Schutzbrief absichern

Am nächsten Tag steht die große Präsentation an, doch das Notebook bekommt eine gehörige Portion Kaffee ab – dieses Szenario ist gar nicht so selten, weiß Marcus Rieck, Geschäftsführer der Aluxo GmbH. Das Unternehmen hat sich auf Notebooks zum Mieten spezialisiert und passt Leasingverträge, Leistungsfähigkeit und Software Pakete individuell an die Bedürfnisse ihrer Vertragspartner an. Besonders für Firmen, bei denen einsatzfähige digitale Infrastruktur ein absolutes Muss für den reibungslosen Betriebsablauf ist, empfiehlt sich die Absicherung von Schäden oder Ausfallzeiten über den Aluxo Schutzbrief.

Notebook mieten und mit Schutzbrief bei Ausfällen schnell für Ersatz sorgen

Aluxo bietet seinen Schutzbrief für die Surface Produktpalette von Microsoft an. Der Abschluss eines Schutzbriefes erhöht die monatliche Leasingrate um einen geringen Betrag in Abhängigkeit vom Gerätetyp. Wer sich zum Beispiel für das Mieten des Notebooks Surface Book 3 Platin (13,5″“) entscheidet, zahlt etwa fünf Euro monatliche Rate netto mehr im Vergleich zur Basismiete. „Dafür sorgen wir im Schadensfall schnellstmöglich für Ersatz. In der Regel können wir unsere Miet-Notebooks am nächsten Tag austauschen. Auch Zubehör ist über den Aluxo Schutzbrief abgedeckt“, schildert Marcus Rieck. Im Schadensfall ist ein Selbstbehalt von 100 Euro bei bedienungsgemäß versicherten Schäden zu leisten.

Liquiditätsvorteil und durchgängige Einsatzfähigkeit mit Notebook zum Mieten

Firmen, Freiberufler und Mittelständler, die für ihre Teams Notebooks mieten und durch einen Schutzbrief absichern, profitieren zudem nicht nur von einer durchgängigen Leistungsbereitschaft ihrer Hard- und Software, sondern auch von einem Liquiditätsvorteil. Denn hohe Kosten für aufwändige Reparaturen, gerade dann, wenn Geräte in einem strapaziösen Umfeld oder viel unterwegs zum Einsatz kommen, entfallen und lassen sich über die monatliche Rate vollständig in die Betriebsausgaben integrieren.

Die Aluxo GmbH in Heidelberg ist ein IT-Systemhaus, dass von der Analyse über Beratung bis zur Implementierung dem Kunden zur Seite steht. Surface as a Service ist ein Angebot, dass Unternehmen die Möglichkeit bietet Tablets oder Notebooks zu mieten.

Firmenkontakt

Aluxo GmbH

Marcus Rieck

Bergheimer Straße 126

69115 Heidelberg

06221 3522700

Presse@a.l.uxo.de

https://www.surface-as-a-service.de

Pressekontakt

Surface as a Service

Marcus Rieck

Bergheimer Straße 126

69115 Heidelberg

06221 3522700

Presse@a.l.uxo.de

https://www.surface-as-a-service.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.