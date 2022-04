Massagesessel Welt startet YouTube-Kanal „Technik erklärt“

Massagesessel sind ein Muss – dieser Überzeugung ist Michael Roedeske und seine Frau Manuela Radu, Inhaber und Gründer der Massagesessel Welt in Weinstadt bei Stuttgart und Leverkusen.

Immer wieder finden die Experten Wege, ihre Produkte für die Allgemeinheit zugänglicher zu machen. Dabei geht es ihm in erster Linie um das Wohl ihrer Kunden. Ob in Alten- und Pflegeheimen, in privaten Räumen oder in Firmen vom Arbeitgeber als eigennütziges Goodie für Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt – Massagesessel sind in ihren Einsatzmöglichkeiten vielfältig. Von den Vorteilen, die der Einsatz seiner Produkte im Alltag bietet, sind die Massagesesselexperten überzeugt.

Mission Massagesessel

„Wir verstehen es ein Stück weit als unsere Mission, Massagesessel im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen. Da liegt es nahe, die Online-Möglichkeiten und damit auch Kanäle wie YouTube zu nutzen“, so Roedeske. Der Kanal „Massagesessel Welt – Technik erklärt“ liefert Beiträge, die eine Wissenslücke schließen sollen: „Dort werden wertige und doch verständliche Informationen zu den Nutzungsmöglichkeiten und Funktionen unserer Produkte zur Verfügung gestellt. Mit unseren deutschsprachigen Videos schließen wir eine Lücke in der Medienwelt, die bisher zumeist in englischer Sprache geprägt ist“, so der Inhaber der Massagesessel Welt. Für Interessenten bieten die Filme eine echte Möglichkeit, sich bereits vor dem Kauf umfassend zu informieren und das Produkt besser zu verstehen. Aber auch für glückliche Besitzer bietet der Kanal beispielsweise wertvolle Bedienungshinweise.

Von Kleidung über Hersteller und Marken bis Technik

Die ersten Beiträge sind Kurzvideos, in denen einfache Fragen wie „Wie setze ich mich richtig in den Massagesessel“ oder „Welche Kleidung ist angebracht“ beantwortet werden. Doch auch die in den Sesseln eingesetzte Technik wird erklärt. „Die verschiedenen Dimensionen und Richtungen, in denen sich die Massagerollen im Gerät bewegen, werden anschaulich dargelegt. Neben ,auf und ab‘ und ,links und rechts‘ bei der 2D-Technik sind Tiefe bei der 3D- und zusätzlich die Geschwindigkeit bei der 4D-Technik relevante Themen. Das Wissen darüber kann zum Beispiel für Menschen mit Rückenproblemen wichtig sein. Der Kanal befindet sich im Aufbau: Geplant sind unter Anderem Massagesessel-Reviews und Rankings, in denen einzelne Produkte im Detail vorgestellt oder verglichen werden.

Der YouTube-Kanal ist unter https://massagesessel.link/te zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Massagesessel Welt

Herr Michael Roedeske

Max-Holder-Str. 25

73630 Remshalden

Deutschland

fon ..: 0800-7352963

fax ..: 0715120525999

web ..: http://www.massagesesselwelt.de

email : info@massagesesselwelt.de

Marken unabhängiger Experte für Massagesessel im Unternehmen oder zu Hause. In der Massagesessel Welt wird jeder individuell beraten. Am Telefon, im Videochat oder beim Probeentspannen auf Termin in Europas größter Ausstellung vor den Toren Stuttgarts und in Leverkusen. Egal, ob für klein oder groß, ob schlank oder stattlich, von sanfter Entspannung bis intensiver Massage, in Schwarz oder Beige, in Leder oder Imitat. Namhafte Qualitätsmarken wie AllgäuTech, Alpha Techno, Casada, COMTEK, EASEPal, iRESt, Family Inada, HUTECH KAI, LURACO, NAIPO, OGAWA, Panasonic, ROTAI, SANYO und SYNCA unter einem Dach.

Pressekontakt:

Massagesessel Welt

Herr Michael Roedeske

Max-Holder-Str. 25

73630 Remshalden

fon ..: 0715120525995

web ..: http://www.massagesesselwelt.de

email : info@massagesesselwelt.de