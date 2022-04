Kostenlose Computer, IT Entsorgung und IT Recycling

An die Umwelt denken und alte IT Geräte umweltfreundlich und dazu noch kostenlos entsorgen.

Das IT Recycling spielt eine große Rolle in der heutigen Zeit. Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle, unter anderem die saubere und gesunde IT Entsorgung, der Umwelt zuliebe. Neben all den technischen Produkten, darf man nie die Umwelt aus den Augen verlieren. Aber auch der Datenschutz ist wichtig und sollte als Faktor berücksichtigt werden. Sie selbst brauchen dafür noch nicht einmal viel tun, Sie müssen uns nur kontaktieren, wenn es die IT Entsorgung geht. Unsere IT Entsorgung ist in ganz Deutschland verfügbar und macht es ihnen leicht, sich um die Umwelt zu kümmern. Wir vernichten Festplatten nach der DIN 66399 – H-3 – DSGVO und vernichten die Festplatten mechanisch, damit der Datenschutz gewährleistet wird. Unser Service ist für Firmen und Behörden mit Großmengen völlig kostenfrei. Sie brauchen und nur anzurufen, die Menge mitzuteilen und dann vereinbaren wir einen Abholtermin. Unsere Mitarbeiter holen dann die Geräte bei Ihnen ab und bringen diese zu uns in Lager, wo die weitere Verarbeitung, unter anderem die Festplattenvernichtung stattfinden. Nach der Abholung erhalten Sie von uns eine schriftliche Bestätigung über die Abholung, Entsorgung und über die Vernichtung der Festplatten. Damit gehen Sie auf Nummer sicher und gehen kein Risiko in Datenschutz an. Besuchen Sie unsere Webseite.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

