Computer, Server und Elektrogeräte umweltgerecht entsorgen

Kostenlose und umweltgerechte Computer und EDV Entsorgung in Deutschland

Die Anforderungen an Computer, Server und IT wächst und wächst. Der haufen an Altgeräten wird immer größer. Irgendwann sind die Lagerkapazitäten erschöppft und dann muss der Computerschrott weg. Aber wohin damit? Da ist der Elektro Recycling Service von IT-EX genau richtig. Der Anbieter holt kostenlos Großmengen an Elektroschrott z.b Computer, Server, Monitore, Drucker und Zubehör von Firmen und Behörden kostenlos ab und entsorgt diese ordnungsgemäss und umweltfreundlich in ganz Deutschland. Falls Festplatten in den Geräten vorhanden sind, werden diese durch den Service mechanisch nach DIN 66399 – H-3 – DSGVO konform zerstört. Damit ist der Datenschutz gewährleistet und der Kunde braucht sich um nichts zu kümmern. Also wenn auch Sie eine größere Menge an Computerschrott liegen haben und eine schnelle und unkomplizierte Computer oder IT Entsorgung benötigen, dann sollten sie sich an die Firma IT-Ex wenden. Alles was notwenig ist, erledigt das Team von IT-EX. Nach Abholung bekommen sie auch eine schriftliche Bestätigung über die Abholung, Entsorgung und Vernichtung der Datenträger. Der kostenlose Abholservice für die Elektro Entsorgung ist unter anderem in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Köln, Bonn, Essen, Düsseldorf und in der Umgebung verfügbar. Für weitere Informationen schauen Sie auf die Webseite vom Betreiber, dort ist alles über den Vorgang und dem Datenschutz beschrieben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

