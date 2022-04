Nürnberger Werbeagentur gehört erneut zu den besten Arbeitgebern Deutschlands

Auf Platz 1 in Bayern und in Deutschland

Die Nürnberger Werbeagentur BESONDERS SEIN ist beim Landeswettbewerb „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2022“ von Great Place to Work® erneut als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Die Werbeagentur erhält diesmal in zwei Wettbewerbskategorien den 1. Platz und gehört somit zu den besten Arbeitgebern im Ranking der Unternehmen bis 49 Mitarbeitern. Die Auszeichnung steht für besonderes Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Unternehmenskultur sowie attraktiven Arbeitsbedingungen.

BESONDERS SEIN erzielte in dem diesjährigen Arbeitgeberwettbewerb in zwei Kategorien Spitzenleistungen. Neben Platz 1 im Ranking „Bayerns Beste Arbeitgeber“, belegte die Digitalagentur ebenfalls Rang 1 in der deutschlandweiten Kategorie „Beste Arbeitgeber kleiner Mittelstand“. Damit zählt BESONDERS SEIN zu den Unternehmen mit der attraktivsten Unternehmenskultur. Unter den ersten Plätzen reihen sich in den anderen Größenklassen z. B. Adobe Deutschland und Salesforce. Die Werbeagentur liegt mit einem Ergebnis von 97 Prozent Mitarbeiterzufriedenheit weit über der Benchmark. So stimmen beispielsweise 100 Prozent der Beschäftigten von BESONDERS SEIN der Aussage zu: „Alles in allem ist dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz.“ Aufgrund des herausragenden Ergebnisses wurde die Geschäftsführerin Daniela Köhler zum Interview in das Haus der Bayrischen Wirtschaft nach München eingeladen, wo das Prämierungs-Event online übertragen wurde.

Im jährlichen Ranking stellen sich mehr als 800 Unternehmen dem anonymen Urteil der eigenen Beschäftigten. Darüber hinaus wird das Management im Rahmen eines Kultur Audits befragt, welche Maßnahmen und Programme zur Gestaltung einer attraktiven Unternehmenskultur auferlegt werden. Im Fokus der Befragung stehen unter anderem Vertrauen in alle Mitarbeitenden, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie Identifikation mit dem Unternehmen. Die Ergebnisse der beiden Befragungen (Great Place to Work® Mitarbeiterbefragung und Kultur Audit) sind im Verhältnis 3:1 gewichtet. Die Bewertung durch die Mitarbeitenden steht also im Vordergrund.

„Ein Great Place to Work® zu sein ist die Grundlage unserer gesamten Geschäftstätigkeit und unserer Strategie. Wir sind der Meinung, dass Kunden sich künftig die Kununu-Einträge und die Mitarbeiterportale der Unternehmen ansehen, bevor sie eine Anfrage stellen. Erst kürzlich wurde uns von einem Interessenten genau das bestätigt. Denn wer zufriedene Mitarbeiter hat, kann auch gute Arbeit abliefern. Wir arbeiten stets an unserem Ziel, BESONDERS SEIN als Marke so anziehend zu machen, dass Bewerber und Interessenten Schlange stehen und Wartezeiten in Kauf nehmen, um mit uns zusammenzuarbeiten. BESONDERS SEIN ist ein Vorbild, das genannt wird, wenn jemand nach einer Benchmark in Sachen Employer Branding und Führungsstrategien fragt. Spitzenleistung ist eine Selbstverständlichkeit für uns. Gepaart mit unserer DNA sind wir einzigartig und magisch anziehend. Denn jeder will doch auf seine Art BESONDERS SEIN“, so Daniela Köhler, Geschäftsführerin von BESONDERS SEIN.

„Die Auszeichnung steht für Arbeitsplatzkultur, die in hohem Maße von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt ist“, sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer beim Great Place to Work® Institut. „Eine attraktive, Engagement- und innovationsfördernde Unternehmenskultur ist ein zentraler Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg und die Bewältigung wichtiger Zukunftsaufgaben – gerade auch in der aktuellen Situation.“

Weitere Informationen unter: https://www.besonders-sein.de

Über BESONDERS SEIN:

Die BESONDERS SEIN GmbH ist eine Werbe- und Digitalagentur aus Nürnberg und wurde 1999 von Daniela Köhler gegründet. Ursprünglich gestartet als Ein-Frau-Unternehmen ist sie zu einem etabliertem Spezialisten für Digitalmarketing gewachsen und zählt inzwischen zu den bekanntesten Agenturen für Industrie und Mittelstand in der Region. Sie bietet Dienstleistungen aus den Bereichen Digitalisierung, Employer Branding sowie Web- und Grafikdesign. Die Unternehmens-Philosophie rückt den Menschen in den Mittelpunkt. Der Purpose der Agentur „Sei mutig ANDERS zu SEIN“ zielt zum einen darauf ab, Individualität zu fördern und mit Authentizität die eigenen Stärken größtmöglich nutzbar zu machen. Zum anderen zielt er auf die Überzeugung von BESONDERS SEIN ab, dass künftig diejenigen gewinnen, die Menschlichkeit als Grundsatz für Erfolg definieren und Wertschätzung, Profit und Sinnhaftigkeit vereinen.

Über Great Place to Work®:

Great Place to Work® zertifiziert Organisationen auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Personalmaßnahmen. Allein in Deutschland begleitet Great Place to Work® jährlich mehr als 800 Unternehmen aller Branchen und Größen und befragt über 200.000 Mitarbeitende. Das deutsche Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeitende. Weltweit führt Great Place to Work® jährlich mit seinen rund 60 Instituten Befragungen in mehr als 10.000 Unternehmen mit fast 20 Millionen Beschäftigten aus über 100 Ländern durch. Damit ist Great Place to Work® eine international führende, benchmarkbasierte Instanz bei der Analyse, Weiterentwicklung und Sichtbarmachung von Arbeitgeberattraktivität.

