Mehr Buchungen Hotel Marketing Tipps von Erfolgreich4you

Tipps um Direktbuchungen für Ihr Hotel zu generieren und mehr Sichtbarkeit in regionalen Ergebnissen von Suchmaschinen

Sie sind bereits mit Ihrem Hotelbetrieb in großen Buchungsportalen, aber wie sieht es online auf lokaler Ebene aus? Wird Ihr Standort in den Suchmaschinen auf regionaler Ebene in Top-Positionen gelistet, oder sind Ihre Mitbewerber in den Suchmaschinen-Ergebnissen vor Ihrem Hotelbetrieb gelistet? Dann ist es höchste Zeit sich unabhängiger von Online-Buchungsportalen zu machen und Vertriebskosten zu sparen.

Die Lösung heißt: Hotel Marketing Tipps -mehr Buchungen durch Sichtbarkeit in lokalen Ergebnissen der Suchmaschinen. Immer mehr Vermittler drängen sich in die digitale Vermarktung der Hotelbranche und verdrängen die Chancen für Direktbuchungen. Gäste sehen sich das Hotel und die Region im Internet an, in der sie Urlaub machen wollen. Hier kommt es darauf an, dass Ihr Hotelbetrieb auch mit den regionalen Attraktionen in einem Kontext kommt.

Hotels, deren Standort in Suchmaschinen immer wieder mit dem Urlaubsort in Verbindung gebracht werden, bekommen auch mehr Buchungen. Dazu muss die Sichtbarkeit Ihrer Hotelwebseite regional verbessert werden. Je mehr Ergebnisse in den Suchmaschinen in der regionalen Suche auf ihre Hotelwebseite zurückverweisen, wird Ihre Sichtbarkeit erhöht. Potenzielle Gäste werden dadurch auf Ihren Hotelbetrieb aufmerksam.

Als Grundvoraussetzung benötigen Sie eine Hotelwebseite mit Buchungs- und Anfragemöglichkeiten. Die hoteleigene Webseite ist das Aushängeschild und sollte gut gepflegt werden, z.B. mit aktuellen Bildern, Videos und Informationen. Zu einer guten Hotelwebseite gehört auch ein professioneller „Google My Business“ Eintrag der auch immer gepflegt werden muss. Viele Unternehmer lassen genau diesen Punkt außer Acht und nutzen damit nicht das Potenzial von Google My Business aus.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Ihre Hotelwebseite für den mobilen „Search“ sehr gut geeignet sein muss. Der Großteil der Gäste verwendet Smartphones. Damit muss Ihre Webseite auf diesen Geräten optimal dargestellt werden, denn sonst werden die Gäste von der Hotelwebseite abspringen. Hier kann die Agentur Erfolgreich4you wertvolle Hilfestellung leisten, indem Ihre Website – kreativ und individuell so wie Sie gestaltet wird.

Die Agentur kann eine PR-Marketing-Strategie für Ihr Hotel erstellen- mit passenden Pressemeldungen oder der Veröffentlichung von Veranstaltungen auf Internationalen und deutschsprachigen Webseiten. Diese Einträge sind nachhaltige über Jahre in den Suchmaschinen auffindbar und verbessern die Sichtbarkeit des Betriebes. Dieses Konzept unterscheidet sich wesentlich von kurzfristigen Webeschaltungen in sozialen Medien oder der Google Suchmaschine, wo die Ergebnisse nur so lange sichtbar sind wie die Finanzierung der Werbekosten selbst.

Dieses Konzept verringert mittelfristig die Vertriebskosten und macht unabhängiger von Buchungsportalen, da Ihr Hotel in der organischen Suche der Suchmaschinen regional eine wesentlich bessere Platzierung einnehmen wird. So können Sie eine regionale buchungsstarke Hotelwebseite werden die Ihren Mitbewerbern weit voraus ist.

Erfolgreich4you ist eine Agentur die Dienstleistungen im Bereich Büroservice, IT-Service und PR-Marketing anbietet. Angesiedelt in Klagenfurt am Wörthersee, ist die Agentur eine Top-Adresse. Mit dem Service „PR-Marketing“ von Erfolgreich4you werden kostengünstige Lösungen in diesen Bereichen für lokale und überregionale Kunden möglich.

Kontakt

erfolgreich4you

Barbara Winter

Haag 17

9064 Haag

+436644362486

office@erfolgreich4you.at

https://www.erfolgreich4you.at/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.