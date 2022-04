Autoankauf Wilhelmhaven kauft auch alte Autos

Wer in Wilhelmshaven sein altes Auto am Fischereihafen mit Granat (Krabben) frisch vom Kutter vollgeladen hat und nun dessen dauerangehafteten Geruch nicht mehr ertragen kann, so dass er seinen alten PKW, der vielleicht auch nur über einige Mängel verfügt, am liebsten lieber gestern als heute abgeben möchte, der sollte Autoankauf Wilhelmshaven anrufen, ob diese ihm das Fahrzeug nicht kurzerhand abnehmen.

Die Mitarbeiter von Autoankauf Wilhelmshaven verfügen über Nasenklemmen, um den Fischgeruch auszuschalten und werden routiniert das gebrauchte Fahrzeug einschätzen und abtransportieren, auch wenn der Motor oder das Getriebe direkt am Pier seinen Odem gen Wallhalla ausgehaucht hat.

Mangelhafte Stinkerautos

Auch, wenn ihr Auto nicht aufgrund einer Fischfracht ein Stinker ist, sondern, wenn ihm aufgrund seines bedächtigen Alters ein Katalysator fehlt, kauft Autoankauf Wilhelmshaven das gebrauchte KFZ gegen einen guten Preis in bar und transportiert es direkt ab.

Den Abtranstransport von menschlichen Stinkern lehnen die Autoankäufer ab – darum haben sich die Angehörigen zu kümmern. Natürlich bringen die Autoankäufer auch menschliche Stinker zur Familie nach Hause, wenn das Auto abtransportiert wird.

Dabei spielt es ebenfalls keine Rolle, ob das Auto ein Mängelfahrzeug ist, ob ihm nach TÜV lechzt oder es durch Defekte die Beine streckte – Autoankauf Wilhelmshaven kauft jedes Fahrzeug in jedem Zustand.

Es wird eine faire Bewertung des Autos vorgenommen, durch die der aktuelle Wert des KFZ bestimmt wird – und dieser gerechte Preis wird gezahlt!

Ankauf von guten Gebrauchten

Autoankauf Wilhelmshaven zahlt überdurchschnittlich hohe Summen für gute Gebrauchte!

Dabei reduzieren wir den Ankauf von guten Gebrauchten auf gebrauchte Fahrzeuge und schließen den Ankauf von gebrauchten Hygieneartikeln oder anderen Waren definitiv aus; auch für den gebrauchten, menschlichen Stinker fühlt sich Autoankauf Wilhelmshaven nicht handelszuständig.

Aber Gebrauchtwagen in einem top Zustand erwirbt Autoankauf Wilhelmshaven zu einem angemessenen Preis. Fachkundige Mitarbeiter nehmen eine neutrale Bewertung des intakten KFZ vor und zahlen eine ordentlichen Preis, der vielmals höher liegt, als der Preis, den man auf dem privaten Automarkt mit dem Verkauf des PKW erreicht.

Mit einem unverbindlichen Telefonat kann der Fahrzeugeigentümer nach Angabe des Zustandes des KFZ einen etwaigen Preis erfragen und sich in aller Ruhe überlegen, ob er das Fahrzeug verkaufen möchte.

https://www.auto-ankauf-exports.de/autoankauf-wilhelmshaven/

