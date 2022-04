Mit Autoankauf Gelsenkirchen kein Risiko beim Auto verkaufen

Risiken beim Privatverkauf vermeiden

Mit einem Privatverkauf seines gebauchten und vielleicht mängelhaften Fahrzeuges geht man unkalkulierbare Risiken ein, denn bei wesentlichen Mängeln hat der Käufer sogar das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten und kann seinen Kaufpreis zurückverlangen. Oder sollten die Bremsen zum Beispiel versagen und einen Unfall verursachen, so könnte der Verkäufer zur Rechenschaft gezogen werden, wenn die defekten Bremsen nicht im Kaufvertrag genannt wurden. Das kann eine Menge Ärger und Kosten nach sich ziehen, die man vermeiden kann, wenn man sich für den Verkauf seines gebrauchten Autos an Autoankauf Gelsenkirchen wendet und dem Autoankäufer sein unter Umständen schadhaftes Fahrzeug anbietet.

Kompetente Abwicklung

Autoankauf Gelsenkirchen kauft gebrauchte Fahrzeuge wie gesehen und man braucht keinerlei Regressansprüche mehr zu befürchten. Dabei zahlt Autoankauf Gelsenkirchen einen angemessenen Preis für das gebrauchte KFZ, das eingehend von geschulten Mitarbeitern auf seinen realen Wert hin geschätzt wird.

Ein weiterer Pluspunkt beim Verkauf seines Gebrauchtwagens an Autoankauf Gelsenkirchen ist der, dass Autoankauf Gelsenkirchen alle Formalia, die für die Abwicklung des Kaufs notwendig sind, kostenfrei übernimmt. So wird das Fahrzeug von Autoankauf Gelsenkirchen abgemeldet und abgeholt: einfacher kann es für einen Autobesitzer nicht sein, sein Fahrzeug schnell und sicher abzustoßen.

Auch wenn das Fahrzeug seinen Lebenswillen mit einem Motorschaden unterwegs auf der A46 oder auf der Landstraße ausgehaucht hat, ist Autoankauf Gelsenkirchen der richtige Ansprechpartner, damit das Fahrzeug keine weiteren Kosten verursacht, bevor man es verkauft. So wird eine kompetente Abwicklung des Verkaufs rundum gesichert.

Weitere Informationen unter: https://www.autoankauf-center.de/autoankauf-gelsenkirchen/

25 Jahre Erfahrung

Mit über 25 Jahren Erfahrung im Ankauf von Gebauchtwagen ist Autoankauf Gelsenkirchen stets der perfekte Partner, wenn es darum geht, sein gebrauchtes KFZ zu verkaufen. Autoankauf Gelsenkirchen zahlt absolut faire Preise und der Verkäufer erzielt mit einem Verkauf an Autoankauf Gelsenkirchen meist mehr, als wenn er seinen PKW privat verkauft.

Insbesondere spart der Autobesitzer sich die Aufwendungen, die ein Privatverkauf seines gebrauchten Autos verursacht, wie Zeitungsinserate, Offerten im Internet oder das Feilbieten auf dem Automarkt. Dabei spielen nicht nur die Kosten, die diese Verkaufsbemühungen verursachen, eine Rolle, sondern auch die Zeit, die in diese meist vergeblichen Versuche des Autoverkaufs gesteckt wird.

Pressekontaktdaten:

Autoankauf Center

Boyer Str. 36

45329 Essen

Ansprechpartner: khaldoun Bourhan

Telefon +49 162 831 46 92

E-Mail: info@Autoankauf-center.de

Web: https://www.autoankauf-center.de/