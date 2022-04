Autotradition in Bielefeld mit Autoankauf Center

Bielefeld hat eine lange Tradition und ist bis auf die Eisenzeit zurück stets besiedelt worden; heute eilt Bielefeld der Ruf als Stadt der Forschung und Entwicklung voraus.

Manchmal hinken einige Bielefelder jedoch der Technik hinterher und fahren ein uraltes Auto, das heutigen Ansprüchen in nichts gerecht wird.

Wenn einer dieser Autobesitzer, dessen uraltes Schätzchen schon viele Jahre „auf dem Buckel hat“, den Technologieanschluss nicht verpassen möchte und sich ein neues Fahrzeug zulegen möchte, stellt er sich vielleicht die Frage:

Wohin mit dem alten Gebrauchtwagen?

Nun kann man auf die Idee kommen, seinen alten PKW einfach auf den Geitelder Berg hinter der Weststadt zu fahren – in der Hoffnung, seine alte Auto-Rarität verbliebe dort als dekorative Statue. Auf dem Weg dorthin über das Holzfeld ist man jedoch sicher auf dem Holzweg mit seiner desolaten Hoffnung.

Wesentlich hoffnungsträchtiger ist es jedoch, sein altes Fahrzeug – insbesondere, wenn es sich um ein Mängelfahrzeug handelt – an Autoankauf Bielefeld zu verkaufen, von dem auch defekte Fahrzeuge angekauft werden.

Mit einem Anruf bei Autoankauf Bielefeld unter 0157 / 50 93 495 lassen sich alle Fragen nach der Höhe des Kaufpreises und nach einem Abholtermin klären.

Autoankauf Bielefeld ist seit über 20 Jahren dafür bekannt, dass absolute Höchstpreise für gebrauchte PKW gezahlt werden – unabhängig vom Zustand des Fahrzeuges, also auch mit Motorschaden, Totalschaden oder ohne TÜV und mit hohem Kilometerstand.

Der unschlagbare Service

Ein unschlagbarer Service von Autoankauf Bielefeld stellt es dar, dass das Fahrzeug kostenfrei abgeholt und verladen wird und dass Autoankauf Bielefeld ebenfalls die Abmeldung des Fahrzeuges ohne zusätzliche Kosten für den Autobesitzer übernimmt.

Auch wird keiner der Geschäftspartner des Autoverkaufs wird bei dem Deal übervorteilt – denn ein gutes Geschäft wird es nur dann, wenn beide Partner zufrieden aus dem Deal hervorgehen.

Für eine faire und zuverlässige Abwicklung der Autotransaktion steht Autoankauf Bielefeld mit seinem guten Namen, den er sich mit 20 Jahren Erfahrung auf dem Sektor des Gebrauchtwagenankaufs verdient hat.

