7links Outdoor-WLAN-Repeater WLR-1230

Im Handumdrehen auch im Garten und Hof für besten WLAN-Empfang sorgen

– Unterstützt alle WLAN-Standards

– Dual-Band-Technologie: 5,0 GHz (867 Mbit/s) und 2,4 GHz (300 Mbit/s)

– Unterstützte Verschlüsselungs-Standards: WPA, WPA2

– Kostenlose App „ELESION“ zum einfachen Konfigurieren

– LAN-Port zum Anschluss eines weiteren Netzwerkgerätes

– 2×2 MIMO-Antennen

Bester WLAN-Empfang jetzt auch im Freien: Einfach den Outdoor-WLAN-Repeater von 7links z.B. an einem Baum im Garten anbringen, per App kabellos mit dem WLAN-Netzwerk koppeln und schon hat man bis zu 80 Meter mehr Reichweite!

Per App „ELESION“ die volle Kontrolle behalten: Einstellungen und Konfiguration nimmt man ganz bequem mit dem Android- oder iOS-Mobilgerät vor. So wird die Einrichtung zum Kinderspiel.

Ideal für neue und ältere Mobilgeräte: Der Repeater unterstützt alle aktuellen WLAN-Standards. So surft man jederzeit schnell, sicher und ohne lästige Unterbrechungen.

Moderne MIMO-Technologie für besten Empfang: Im Repeater sind 2×2 MIMO-Antennen verbaut. „Multiple Input Multiple Output“ ist ein Verfahren, dass die Stabilität und den Datendurchsatz im WLAN erhöht. Durch die verbauten MIMO-Antennen werden Daten nicht nur nacheinander, sondern auch parallel in mehreren Datenströmen zwischen dem Repeater und einem WLAN-Gerät übertragen.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– EAN: 4022107399883

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5207-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5207-3103.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

7links 2er Set Wetterfester Outdoor WiFi Repeater mit 1.200 Mbit/s, Dualband

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5225-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/5e7tYmYkNgygAJP

