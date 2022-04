GO! to go: Interlutions bringt digitalen Service für GO! Kunden voran

Digitalexperten realisieren neue Service-App für Europas größten konzernunabhängigen Express- und Kurierdienstleister

Köln/Berlin/Hamburg/Frankfurt, 07.04.2022 – Neues digitales Angebot: Kunden von GO! Express & Logistics bleiben jetzt mit der App „GO! Express“ auf dem Laufenden. Die neue App löst damit die bisherige iOS-App zur reinen Sendungsverfolgung ab und erweitert sie um zahlreiche Funktionen, auch in einer Android-Version. Für die Realisierung setzte GO! wiederholt auf die Erfahrung der Digitalagentur Interlutions, die ihre Expertise in der App-Entwicklung bereits für zahlreiche namhafte Marken unter Beweis stellen konnte.

„Mit GO! Express aktualisieren wir unser Angebot für mobile Endgeräte und erweitern gleichzeitig unsere Kommunikationskanäle und -instrumente für unsere Kunden. Neben dem Tracking kann man sich beispielsweise über den Stationsfinder die nächstgelegene GO! Station anzeigen lassen. Darüber hinaus informiert unser News-Kanal über die neuesten Entwicklungen in unserem Unternehmen und der KEP-Branche. Besonders wichtig war uns die einfache und schnelle Bedienbarkeit der App. Dank Interlutions sind unsere Erwartungen sogar noch übertroffen worden und unser digitaler Service ist fit für die Zukunft“, so Ulrich Nolte, Geschäftsführer der GO! Express & Logistics Deutschland GmbH.

Entwickelt wurde die App von Interlutions mit Flutter, dem Open-Source-UI-Entwicklungs-Kit von Google, als Cross-Plattform-App. Dies ermöglichte den Vorteil der schnellen Entwicklung bei nativer Nutzererfahrung auf den meisten Smartphones und Tablets mit Android- und iOS-Betriebssystemen. Auch die Konzeption, die initiale und fortlaufende Beratung sowie die Koordination des Projektes lagen in den Händen der Digitalexperten.

Highlight der neuen App ist weiterhin das Tracking der Sendungen. Dabei können Kunden jetzt bequem von unterwegs ihre Sendung verfolgen oder sich die letzten 10 eingegebenen Sendungsnummern in einer Sendungsübersicht anzeigen lassen. Alle Funktionen sind dank der optisch ansprechenden und intuitiven Bedienoberfläche schnell erreichbar, entsprechend der Spracheinstellungen des verwendeten Gerätes auf Deutsch oder Englisch.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser App dazu beisteuern, das digitale Angebot von GO! optimal für die Zukunft aufzustellen. Besonders in der Logistik-Branche ist die userfreundliche, schnelle Sendungsverfolgung ein Kernbedürfnis. Dieses – und noch viel mehr können wir nun mit GO! Express erfüllen“, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Die neue GO! Express App ist in Deutschland seit Anfang März 2022 kostenfrei im Google Play Store und im Apple Store erhältlich. Mit Ausnahme der Schweiz steht sie GO! Kunden weltweit zur Verfügung. In einem folgenden Schritt werden eigenständige Sprachversionen für alle GO! Märkte realisiert. Für die nächsten Releases sind weitere Funktionen geplant, wie Sendungsbeauftragung, Push-Nachrichten und die Synchronisation der Sendungsübersicht mit dem Kunden-Portal.

Über Interlutions:

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch Online-Marketing und Apps.

