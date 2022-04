Adjust veröffentlicht sein neues innovatives Analytics-Produkt: Datascape für schnelle Marketingentscheidungen

Adjust Datascape bietet App-Vermarktern zeitsparende Tools für Reporting, Visualisierung und Analyse aller Datenquellen auf einen Blick

Berlin, 7. April 2022 – Die Mobile Marketing Analytics Plattform Adjust lanciert Adjust Datascape, eine neue fortschrittliche Analyselösung, die kritische KPIs und Leistungskennzahlen schneller, einfacher und an einem einzigen Ort aufbereitet. Durch die Zusammenführung von Daten und zusätzlicher visueller Kontextualisierung erhalten Mobile App Marketer aussagekräftige Erkenntnisse und können so besser informierte strategische Marketingentscheidungen in Echtzeit treffen.

Da App Marketer Kampagnendaten aus einer stetig wachsenden Anzahl von Quellen analysieren und sofort darauf reagieren müssen, ist Agilität wichtiger denn je. Datascape hilft dabei, diese Herausforderung zu meistern, indem es Marketern in einer einheitlichen Übersicht Zugriff auf all ihre Daten aus Netzwerk-APIs, Attributionen, AppTrackingTransparency (ATT)-Installationen mit Zustimmung und SKAdNetwork (SKAN)-Kampagnen an einem Ort bietet – ein einzigartiger Ansatz in der Mobile-Measurement-Branche.

„In dieser dynamischen Branche hängt der Erfolg einer Mobile App von intelligenten und schnellen Entscheidungen ab“, so Simon „Bobby“ Dussart, CEO von Adjust. „Adjust Datascape ist eine sofort einsetzbare Lösung, die es Marketern ermöglicht, auf einfache Weise zu sehen und zu analysieren, was über mehrere Kampagnen hinweg funktioniert und was nicht. Mit diesem Überblick über die Performance und dem hohen Level an Insights an einem zentralen Ort können Marketer ihre Strategie optimieren und sich auf das Wachstum konzentrieren.“

Mit Datascape können Marketer Dashboards und Reports anpassen, um Nutzerwachstum und Kohorten zu visualisieren, umfangreiche Datensätze zusammenzufassen und SKAN-Daten zu analysieren. Dazu gehören unter anderem:

– Performance-Marketing-Kennzahlen im Überblick sowie detaillierte granulare Daten bei Bedarf.

– Filterfunktionen zum Vergleichen und Kontrastieren von Ergebnissen über alle Apps hinweg, unabhängig von iOS- oder Android-Betriebssystem.

– Im SKAdNetwork-Dashboard erfassen, welche Kampagnen die meisten Installationen erzielen, die an Nutzer gerichtet sind, die über das SKAN-Framework von Apple akquiriert wurden.

– Darstellung von Netzwerk- und Attributionsdaten, SKAdNetwork- und ATT-Daten in verschiedenen Kombinationen auf einen Blick.

– Monetarisierungs-Dashboard mit vollständiger Transparenz der Gewinn- und Umsatzmetriken durch zahlreiche Partner-Integrationen und Datenquellen.

„Marketers bekommen immer mehr Daten aus unterschiedlichen Quellen, was die schnelle Auswertung erschwert“, sagt Federico Hernandez, Head of Sales DACH und Nordics bei Adjust. „Mit Datascape bringen wir ein bislang einzigartiges Tool auf den Markt, das alle Daten übersichtlich an einem Platz bündelt. Damit werden schnelle Analysen und gezielte Entscheidungen erleichtert.“

Die erweiterten Visualisierungen von Datascape sind marktgetestet und zeigen vielversprechende Ergebnisse für die Kunden von Adjust.

„Datascape hat unsere Fähigkeit, Kampagnen schnell zu überprüfen und für eine maximale Effizienz zu optimieren, drastisch verbessert“, sagt Arthur Jun, Head of Performance Marketing bei Duolingo. „Wenn wir skalieren, kann unser wachsendes Team benutzerdefinierte Visualisierungen für zukünftige Entscheidungen speichern, was uns die nötige Agilität verleiht.“

„Mit Datascape hat unser Team einen vollständigen, zentralisierten Überblick über alle unsere Kampagnen und Apps, um die Marketing-Ergebnisse zu analysieren“, sagt David Ribeiro, Head of Growth bei Voodoo. „Auf diese Weise kann unser Team Trends erkennen, die Leistung problemlos mit früheren Zeiträumen vergleichen und schnell und effizient handeln, um Änderungen unserer Strategie umzusetzen.“

Um mehr über Datascape zu erfahren, besuchen Sie unsere Website: https://www.adjust.com/product/datascape/

Wachstumsorientierte Marketer auf der ganzen Welt vertrauen auf die Mobile Marketing Analytics Plattform Adjust. Die Lösungen von Adjust reichen von Measurement und Kampagnenoptimierung bis hin zu Datenschutz. Tausende von Apps profitieren bereits von Adjusts integrierten Analysen, Automatisierung und weltweit verfügbarem Kundenservice.

2021 wurde Adjust von Applovin (Nasdaq: APP) übernommen. Der führende Anbieter von Marketingsoftware unterstützt Entwickler mit leistungsstarken, integrierten Lösungen zur Skalierung ihrer Mobile Apps. Mehr Informationen zu Adjust finden Sie auf www.adjust.com

