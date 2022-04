Nachwuchs-Imker auf Siegeskurs

Am ersten April-Wochenende führte der „Landesverband Sächsische Imker e.V.“ ein Jungimkertreffen am Bienenstand des Lehr- und Versuchsgut Köllitsch durch.

Hier trafen sich 31 Kinder und Jugendliche sowie die Betreuer der Arbeitsgemeinschaften zum Erfahrungsaustausch und Wettbewerb.

Hierdurch wurden die besten drei Jungimker Sachsens des Jahres 2022 (Moritz Röntsch 14 Jahre Lohmen, Leon Hübner 16 Jahre Leipzig, Lilu Anuk Steps 13 Jahre Lohmen) gefunden, welche den Freistaat vom 13. bis 15. Mai 2022 in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) zum Nationalen Jungimkertreffen vertreten.

Das Team trägt eine schwere Aufgabe, da sich Sachsen zum internationalen Jungimkerwettbewerb IMYB2019 in Banska Bystrica (Slowakei) qualifizierte und dort den 3. Platz erzielte. Durch die Corona-Pandemie haben seither leider keine Jugendtreffen stattfinden können, so dass die Ziele für 2022 hochgesteckt sind.

In Sachsen ist die Zahl der Jungimker-Arbeitsgemeinschaften an Schulen und in Vereinen, die mit dem Landesverband Sächsischer Imker zusammenarbeiten, auf 21 angestiegen. Das Imkern gewinnt bei immer mehr Jugendlichen an Beliebtheit, wodurch ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz geleistet wird.

Bild: Landesverbandes Sächsischer Imker e.V.