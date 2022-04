Florian Bauer mit bester Beratung für seine Kunden

Warum braucht man eine Checkliste oder ein Beratungskonzept beim Immobilienkauf. Genau dieser Frage sind Florian Bauer und sein Team nachgegangen. Herausgekommen ist ein Konzept, das seinesgleichen su

Florian Bauer weiß, wovon er spricht: Er ist Gründer der Bauer Immobilien GmbH, einem in Köln ansässigen Spezialisten für deutschlandweite Immobilieninvestments. Sein Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, Kapitalanlegern den Zugang zum Immobilienmarkt zu erleichtern. Das gelingt Florian Bauer seit mehreren Jahren erfolgreich und mit hoher Kundenzufriedenheit. Dabei stehen Kundenwünsche, Transparenz und absolute Zuverlässigkeit als klare Tugenden im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie.

Um dieser Firmenphilosophie gerecht zu werden, hat der sympathische Immobilien-Profi jetzt, zusammen mit seinem Team aus fähigen Immobilien-Fachleuten, ein eigenen Beratungskonzept entwickelt und erfolgreich eingeführt.

Beratung ist wichtig

Gerade eines ist für den Gründer der Bauer Immobilien GmbH wichtig: Gute Beratung. Daher beginnt das Konzept seiner Firma auch mit einer ausführlichen Ist-Analyse. „Die Ist-Analyse steht vor allem. Ohne sie ist es nahezu unmöglich, für unsere Kunden das herauszufinden, was sie brauchen. Deshalb haben wir sie auch ganz an den Anfang unseres Konzepts gestellt“, weiß der Kölner Immobilien-Fachmann ganz genau.

Darin wird zuerst die Vermögensstruktur der Kunden absolut genau erörtert, um dann, neben der steuerlichen Analyse, zur Finanzierungsprüfung zu kommen. Die Beachtung der bisherigen Struktur des Kunden kommt natürlich auch nicht zu kurz.

Wenn auch etwas makaber, so ist der nächste Punkt dennoch essenziell: Es muss eine Todesfall-Analyse um einer eventuellen Patientenverfügung angestellt werden. „Was passiert, wenn ein Käufer plötzlich verstirbt. Sicher eine harte, aber berechtigte Frage. Wir überlassen nichts dem Zufall und haben auch das in unser Konzept eingearbeitet“, wie Florian Bauer erläutert.

Danach geht es zur eventuellen Erbschaft und der Prüfung von vorgezogenen Erbschaften. Die Bauer Immobilien GmbH überlässt nichts dem Zufall und sichert ihre Klienten in jedem nur erdenklichen Fall ab. Auch die Frage, ob eine eventuelle Schenkung in Betracht kommt, überprüft der Kölner und sein Team.

Hinweise auf andere sinnvolle Absicherungen oder Versicherungen kommen vor der strategischen Konzeption. Hier spielen sowohl die richtige Altersvorsorge als auch die steueroptimierte Geldanlage und letztlich die strategische steuerliche Konzeption eine gewichtige Rolle.

Welche Gesellschaft soll es sein?

Natürlich darf auch die Findung des richtigen Investmentvehikels, also die Prüfung, ob Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft oder eine mögliche Kombination aus beiden in Betracht kommt, nicht zu kurz kommen.

Dass Florian Bauer und seine Mitarbeiter die Kunden bei der Umsetzung der Strategie und Durchführung der einzelnen Stepps nicht allein lassen, ist für die Bauer Immobilien GmbH eine Selbstverständlichkeit.

Dann geht es zum Thema „Mietverwaltung und Optimierung der neuen und bestehenden Objekte“. Bei Objekten in der Mietverwaltung werden bestehende Mietverträge geprüft und auf Durchführung von Mieterhöhungen angeschaut.

Eine Optimierung des Bestands und die Prüfung von Sanierung, um steuerliche Effekte zu erzielen und Mietsteigerungspotenzial zu realisieren, schließt sich an.

Dass es regelmäßige Update Calls und Termine, um den Ist- bzw. Sollstatus zu überprüfen, gibt, ist natürlich bei Florian Bauer ebenfalls selbstverständlich und mit inbegriffen. Eine permanente Überwachung des Status und eine Änderung nach dem aktuellen Entwicklungsstand schließt sich an.

Dass alle Kundinnen und Kunden der Bauer Immobilien GmbH einen absoluten Premiumzugang zu geeigneten Kapitalanlageimmobilien haben, ist für den Firmeninhaber und sein Team unabdingbar.

Auf die Frage, warum sie dieses Beratungskonzept entwickelt haben, hat Florian Bauer eine einfache aber nichtsdestotrotz geniale Antwort: „Wir wollen nicht im, sondern am Unternehmen arbeiten.“ Damit ist den Kölner Immobilienprofis wieder mal das gelungen, was viele anderen Unternehmen fehlt: Ein Zugang direkt zu den Problemen der Kunden und die übersichtliche Aufstellung und Abarbeitung dieser, stehts mit dem Focus das allerbeste für ihre Klientinnen und Klienten herauszuholen.

Immobilien als Kapitalanlage gewinnt seit geraumer Zeit immer mehr an Bedeutung. Die Konsequenz: Preise und Mieten steigen. Die Frage, die sich Investoren stellen, lohnt sich die Geldanlage noch? Experten sind sich bei der Antwort zur sichersten Kapitalanlage einig: JA! Das historische Niedrigzinsumfeld und die Zukunftsaussichten der Kapitalanlage Immobilien insbesondere in den Metropolen spielen eine wesentliche Rolle und die Investoren können sich auch ertragreiche Renditen freuen! Die Kapitalanlage Immobilien ist den anderen Anlageformen überlegen.

Als Geschäftsführer ist er auf fachkompetente und zuverlässige Mitarbeiter angewiesen. Diese stehen ihm teilweise schon seit der Gründung zur Seite und erzielen erstklassige Ergebnisse beim Realisieren der Immobilieninvestments ihrer Kunden.

Bei der Bauer Immobilien GmbH ist jeder in guten Händen. Für seine Kunden und Investoren gehen Florian Bauer und sein Team immer die „Extrameile“.



