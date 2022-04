Helfen Probiotika bei Verdauungsstörungen und Verstopfung

Probioform – ein flüssiges lebendes Probiotikum zur Unterstützung Ihrer Darmflora!

Was sind Probiotika?

Probiotika übersetzt heißt „für das Leben“. Es handelt sich um Lebensmittel, die Mikroorganismen enthalten. Dazu gehören natürliche Lebensmittel wie Sauerkraut und Rote Bete, speziell mit Probiotika angereicherte Produkte wie Joghurts und Nahrungsergänzungsmitte..

Probiotika haben einen positiven Einfluss auf das Gleichgewicht des Darms. Weil sie die Anzahl der verträglichen Keime im erhöhen, haben schlechte Keime (Krankheitserreger) weniger Chancen, sich zu vermehren. Verdauungsbeschwerden wie Blähungen lassen sich so oft vertreiben.

Manche Probiotika produzieren auch antibiotische Abwehrstoffe gegen krankmachende Keime oder steigern die Aktivität bestimmter Immunzellen. Das hilft der gesamten Körperabwehr.

So unterstützen Probiotika die Darmflora

In erster Linie unterstützen Sie Ihre Darmflora, indem Sie stressige Einflüsse meiden. Möchten Sie den Darmbewohnern noch zusätzlich Gutes tun, helfen in manchen Fällen Probiotika wie sie zum Beispiel in Probioform enthalten sind.

Voraussetzung für ihren positiven Effekt ist aber, dass die Probiotika in ausreichend großer Menge den Dickdarm erreichen. Wichtig sind deshalb solche Bakterienkulturen, die genügend resistent gegenüber der Magensäure, den Gallensäuren und den Verdauungsenzymen sind.

Außerdem müssen Probiotika die Fähigkeit besitzen, sich an die Darmwand anzuheften. Nur so siedeln sie sich vor Ort an und unterstützen die lokale Darmflora. Besonders oft als Probiotika verwendet werden verschiedene Laktobazillen und Bifidobakterien.

Probioform ist ein flüssiges lebendes Probiotikum, nicht gefriergetrocknet, das hilft, eine starke Darmflora aufzubauen – beste Ergebnisse bei Verstopfungen und Verdauungsproblemen.

