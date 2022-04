Die fauligen Felder 2 – Der verstörende Kampf zwischen Gut und Böse geht in die zweite Runde

Oliver Kohl legt mit „Die fauligen Felder 2“ den zweiten Band seiner Thrillerreihe vor, die uns auf einen Abstieg in die Hölle entführt.

Oliver Kohl schickte einen traumatisierten FBI-Agenten in „Die fauligen Felder“ auf ein riskantes Unterfangen. Jetzt geht es im zweiten Teil wieder in höllische Gefilde.

Das Netzwerk des Todes ist zerstört. Aber die Brut der Gefallenen nimmt die Fährte wieder auf und eröffnet eine Jagd, die alles verändert. Jack Barnes steckt immer noch im falschen Körper. Eine Rückkehr in sein altes Leben ist nicht möglich, da er der Staatsfeind Nr.1 ist. Das Endspiel ist eröffnet. Schon bald steht er einem hinterhältigen alten Feind gegenüber. An der Seite von neuen Freunden zieht Jack in die letzte Schlacht. Nimmt die Jagd auf den Serienkiller diesmal ein gutes Ende?

Thrillerautor Oliver Kohl legt mit „Die fauligen Felder 2“ den zweiten Teil der verstörenden Spannungsreihe über Verschwörung und Verrat vor und präsentiert darin den nervenzerreißenden Finale der gigantischen Verschwörung. Oliver Kohl gewann im Jahr 2007 den 2. Platz beim Kasseler Drehbuchpreis mit seinem Drehbuch „Das Herz des Herkules“, einer mitreißenden und temporeichen Schatzsuche im Kasseler Bergpark. Auch in seiner Thrillerreihe begeistert er die Leser durch eine höllisch gute Handlung, welche die Leser gebannt an die Seiten fesselt. Das actiongeladene Feuerwerk ist nichts für schwache Nerven und hat Suchtpotential.

„Die fauligen Felder2 “ von Oliver Kohl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34729-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

