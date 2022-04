Englisch, Mathe und mehr: Summerschool 2022 auf Schloss Bieberstein

Unter dem Motto „Englisch, Mathe und mehr – Summerschool Bieberstein – Fit für die Oberstufe – mit Fun!“ findet vom 30.7.-13.8.2022 wieder das bewährte zweiwöchige Bildungsprogramm im renommierten Oberstufeninternat bei Fulda statt. Das Programm richtet sich an Jugendliche im Alter von 14 – 17 Jahren und bietet eine anregende Mischung aus intensivem schulischen Lernen und vielseitigen Freizeitaktivitäten.

Vormittags liegt der Fokus auf dem Akademischen: Die Teilnehmenden wählen zwei Fächer, in denen sie jeden Tag von 8.15 bis 12.45 Uhr ihr Wissen vertiefen oder Versäumtes nachholen und sich so optimal auf die gymnasiale Oberstufe vorbereiten können. Zur Wahl stehen Mathematik, Englisch, Latein und Chemie bzw. Biologie. Für den Unterricht werden vorprogrammierte iPads zur Verfügung gestellt, die im Unterricht, aber auch in der Freizeit verwendet werden können. Das qualifizierte pädagogische Team besteht ausschließlich aus hauseigenen Lehrkräften, die über langjährige Unterrichtserfahrung in der Oberstufe mit digitalen Medien verfügen.

Nachmittags hat man erneut die Wahl, diesmal zwischen ganz unterschiedlichen, reizvollen Aktivitäten: Sei es Reiten in der Anlage am Schloss Fasanerie, Golfen im Golfclub Hofbieber, unseren „Mixed-Sports“ je nach Interesse und Wetterlage oder sei es das künstlerisch-kreative Gestalten beim Töpfern oder Goldschmieden in den schuleigenen Werkstätten. Komplettiert wird das abwechslungsreiche Programm, das Verstand, Körper und Sinne anregt, durch verschiedene Wochenendexkursionen: Man kann „einfach raus“ und Wandern bzw. Radeln in der Rhön, Nachtschwärmer erkunden mit einem Astronomen den Sternenpark Rhön, und wer gerne hoch hinaus will, klettert unter Leitung erfahrener Bergsteiger in den Wänden der Fränkischen Schweiz.

Spaß beim Lernen, vielseitige Aktivitäten, Gemeinschaft erleben und neue Freunde finden – all das ermöglicht die Summerschool Schloss Bieberstein.

Für intensives schuliches Arbeiten mit nachhaltigem Effekt empfiehlt sich die Buchung des zweiwöchigen Programms vom 30.7.-13.8.2022. Wer weniger Zeit hat, kann auch nur die erste Woche vom 30.7.-7.8. buchen. Ideal, um einmal echte Internatsluft zu schnuppern!

Schloss Bieberstein bietet als Oberstufengymnasium und reines Internat künstlerisch begabten und wirtschaftlich interessierten Jugendlichen besondere Entfaltungsmöglichkeiten. Das Angebot der „E-International“, in der 10.Klasse mit der Schule für ein halbes Jahr rund um die Welt auf Reisen zu gehen, ist weltweit einmalig.

Weitere Informationen und Anmeldung: Summerschool Schloss Bieberstein



Das Internat Schloss Bieberstein gehört mit dem Internat Schloss Hohenwehrda und dem Internatsdorf Haubinda zum Verbund der staatlich anerkannten Lietz-Schulen. Diese zeichnen sich durch ein breites schulisches Angebot aus, das vielfältige schulische Laufbahnen ermöglicht und den unterschiedlichen Entwicklungswegen jedes einzelnen Kindes gerecht wird. Unterricht, Erziehung und Gemeinschaftsleben an den Schulen zielen auf ein tolerantes Miteinander, dass die Vielfalt der Lernenden und Lehrenden zulässt und integriert. Die Förderung des einzelnen jungen Menschen mit seinen Möglichkeiten und Talenten ist Kern der pädagogischen Arbeit. Die Erziehung zu sozialem Engagement und Eintreten für das Gemeinwohl sind wichtige Grundsätze aller Lietz-Schulen.

