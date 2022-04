UTA Edenred kooperiert mit ChargePoint und integriert innovative Ladelösung für Elektrofahrzeuge in seine Mobilitätsservices

-Über 240.000 Ladepunkte in 32 Ländern Europas in Q2 2022 für UTA-Kunden verfügbar

-Umfassendes Ladenetzwerk als wichtiger Teil von UTA Edenreds Multi-Energy-Ansatz

-„All in-One“-Abwicklungslösung, die das Laden von Elektrofahrzeugen mit UTA Edenreds bewährten Kraftstoff-, Maut- und Plus Services kombiniert

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, ist eine Kooperation mit ChargePoint Inc. (NYSE: CHPT) eingegangen, einem führenden Ladenetzwerkbetreiber für Elektrofahrzeuge. Im Rahmen der Zusammenarbeit erhalten UTA Edenred-Kunden Zugang zu über 240.000 öffentlichen Ladepunkten in 32 europäischen Ländern. Das ständig wachsende Netz von ChargePoint ermöglicht es Fahrern von Fahrzeugen mit Elektroantrieb, in ganz Europa jederzeit eine geeignete Ladestation auf ihrer Tour zu finden.

Das neue Elektromobilitäts-Angebot steht UTA Edenred-Kunden im Lauf des zweiten Quartals 2022 im Rahmen einer integrierten Multi-Energy-Lösung zur Verfügung, die neben der Abwicklung von Ladevorgängen auch den Bezug konventioneller Kraftstoffe sowie weiterer alternativer Kraftstoffe wie Biodiesel, LNG oder CNG ermöglicht. Für die Suche nach Ladestationen und die Aktivierung von Ladepunkten steht Fahrern eine Smartphone-App zur Verfügung.

„Es ist unser Anspruch, unseren Kunden das optimale Akzeptanznetz und den bestmöglichen Rundum-Service für ihre Mobilität zu bieten, unabhängig davon auf welche Antriebe und Energien sie setzen“, sagt Carsten Bettermann, CEO von UTA Edenred. „Durch die Partnerschaft mit ChargePoint bieten wir unseren Kunden eine komfortable Multi-Energy-Lösung aus einer Hand, mit der wir ihnen helfen, ihre Mobilität spürbar einfacher zu machen.“

Über die Energieversorgung hinaus decken die UTA-Akzeptanzmedien auch die Mautabwicklung in zahlreichen europäischen Ländern ab und bieten mit den UTA Plus Services Zugang zu weiteren Dienstleistungen wie Reparatur- und Pannenservice sowie Fahrzeugreinigung. Damit bietet UTA Edenred ein umfassendes 360°-Angebot an Mobilitätsdienstleistungen.

„Unsere Partnerschaft mit UTA Edenred ist von entscheidender Bedeutung, um Flotten die Ladeinfrastruktur zu bieten, die sie benötigen, um den Umstieg auf Elektromobilität kostengünstig und einfach zu gestalten“, sagt Andre ten Bloemendal, Senior Vice President Europe bei ChargePoint. „Die Zusammenarbeit bietet den Kunden von UTA Edenred eine verbesserte End-to-End-Elektromobilitätslösung, die öffentliches Laden, Laden zu Hause und am Arbeitsplatz ermöglicht, so dass Fahrer und Unternehmen immer dort laden können, wo und wann es nötig ist.“

Einfaches Management von gemischten und rein elektrischen Flotten

Die zunehmende Verbreitung von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen erlaubt Flottenmanagern, ihre Flotten zu elektrifizieren und die Kosten zu senken. Allerdings bringt der Betrieb gemischter Flotten zusätzlichen Verwaltungsaufwand mit sich. Die neue integrierte Mobilitätslösung von UTA Edenred bietet hier viele Vorteile.

Sie ermöglicht es Fahrern, Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu finden und zu aktivieren sowie Transaktionen zu autorisieren. Fuhrparkmanager erhalten durch detaillierte Berichte einen guten Überblick über die Nutzungsprofile ihrer Elektro-, Hybrid- und konventionell betriebenen Fahrzeuge. Die Analyse dieser Daten ermöglicht den Betreibern gemischter Flotten ein detaillierteres Reporting und hilft ihnen, den CO2-Fußabdruck ihrer Flotte genauer im Auge zu behalten.

Mit der Lösung von UTA Edenred erhalten Kunden eine integrierte Rechnung für ihren Multi-Energie-Verbrauch und haben so alle Ausgaben transparent an einem Ort zur Verfügung, was den Verwaltungsaufwand deutlich reduziert und Fuhrparkleitern Zeit und Arbeit erspart.

Laden, wo immer es nötig ist: Unterwegs, am Arbeitsplatz und bei den Fahrern zu Hause

Die Elektro-Ladelösung von UTA Edenred und ChargePoint ist darauf ausgelegt, alle Szenarien für das Laden abzudecken. Dadurch stehen Unternehmen die jeweils kostengünstigsten und effektivsten Lademöglichkeiten zur Verfügung: am Arbeitsplatz, über Nacht bei den Fahrern zu Hause oder an den Hunderttausenden von öffentlich zugänglichen Ladestationen. Flottenmanager können ihre Flotten so flexibler und wirtschaftlicher betreiben und haben gleichzeitig einen konsolidierten Überblick über die Transaktionen, um die Kosten und Einsparungen genau zu verfolgen und um mit ihren Fahrern das Laden zu Hause abzurechnen.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 70.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 26 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2021 und 2022 in Umfragen des Magazins Wirtschaftswoche und des Kölner Marktforschungsinstituts ServiceValue zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Runkel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim/Mai

+49 6027 509-258

andreas.runkel@uta.com

http://www.uta.com

