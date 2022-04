Immobilienreport München Forstenried 2022

Starke Preisanstiege auch in mittleren Wohnlagen

Forstenried ist ein Stadtteil im Süden Münchens, angrenzend an Fürstenried und Obersendling/Solln. In den 60er Jahren wurden dort mehrheitlich kleinteilig gegliederte Wohngebiete angelegt, Forstenried wurde derzeit auch als „Trabantenstadt“, einer an den Stadtkern angrenzenden Wohnsiedlung, bekannt. Heute ist Forstenried überwiegend von komfortablen Wohnanlagen und Einfamilienhäusern geprägt. Mitunter finden sich dort auch noch ländlich geprägte Gegenden mit älteren Bauernhöfen, zum Teil auch noch landwirtschaftliche Nutzung. Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten bieten u. a. das Schwimmbad in der Stäblistraße und der Forstenrieder Park. Durch die U-Bahnlinie 3 Richtung Fürstenried ist Forstenried sehr gut ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden.

Immobilienpreise Forstenried, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise 2021/22):

Hausmarkt Forstenried

29 Häuser standen im Verlauf des vergangenen Jahres im Gebiet Forstenried zum Verkauf. Die Preise sind im Vergleich zum Jahr davor im in München üblichen Rahmen um etwa 12 % angestiegen.

Preislich lagen Einfamilienhäuser mit 150 m² bei durchschnittlich 1,75 Mio. EUR, daneben waren auch einige größere Villen ab 300 m² meist zwischen 3,5 und 5 Mio. EUR im Angebot. Doppelhaushälften erreichten bei 150 m² Durchschnittsfläche etwa 1,45 Mio. EUR. Reihen- und Reiheneckhäuser wurden bei 135 m² durchschnittlicher Wohnfläche für etwa 1,25 Mio. EUR angeboten.

Wohnungsmarkt Forstenried

127 Eigentumswohnungen waren zum Verkauf inseriert, etwa ein Viertel davon war als Neubau ab Baujahr 2021 gekennzeichnet. Die Angebotspreise legten bei Gebrauchtwohnungen um etwa 20 % im Vergleich zum Vorjahr zu, bei Neubauwohnungen war die Teuerungsrate mit im Schnitt 2 % deutlich geringer. Mit Welchen Preisen war nun zu rechnen? Im Durchschnitt kosteten z. B. 50 m² Wohnungen durchschnittlich gute 400.000 EUR, 80 m² Wohnungen rund 785.000 EUR, 100 m² Wohnungen im Schnitt rund 1 Mio. EUR, wobei die Preise natürlich je nach Objekt stark schwanken konnten. Der Quadratmeterpreis lag für Gebrauchtwohnungen bei durchschnittlich ca. 9.400 EUR, für Neubauwohnungen bei ca. 10.650 EUR.

Grundstücksmarkt Forstenried

Insgesamt waren in Forstenried im letzten Jahr nur vier Grundstücke offiziell zum Verkauf ausgeschrieben. Im Schnitt lag der verlangte Quadratmeterpreis bei diesen bei 4.200 EUR pro m². Aufgrund der geringen Anzahl ist die Angabe aber nicht unbedingt repräsentativ.

„Speziell für Familien ist Forstenried wegen seiner relativ ruhigen Lage und gleichzeitigen Nähe zur Innenstadt sehr attraktiv.“, meint Rainer Fischer, Immobilienmakler für München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: muenchen.de, IMV Marktdaten GmbH. Dieser Immobilienbericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers für Forstenried. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

