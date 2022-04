Komfortable günstige Ferienwohnung Fuldatalblick in Fulda

Komfortabel und günstig in Fulda wohnen. Genießen Sie Ihren Urlaub, unternehmen Sie mit dem Fahrrad spannende Touren oder wohnen Sie als Firmenmitarbeiter auf Zeit in Fulda.

Unsere komfortable und günstige Ferienwohnung Fuldatalblick in Fulda ist ein angenehmer Ort für Städtereisende, Firmenmitarbeiter und Urlauber, die ein freundliches, gepflegtes Zuhause auf Zeit suchen. Fahrradfahrer sind hier besonders gut aufgehoben.

Sie wohnen in der separat gelegenen 60 m großen Wohnung und können sich im dazugehörenden Wintergarten oder Außenbereich entspannen und wohlfühlen.

Die Wohnung ist hat einen großzügigen Schlafraum, mit einem bequemen Boxspringbett und bei Bedarf einem guten Beistellbett. Das Wohnzimmer ist mit 2 bequemen Fernsehsesseln, einer gemütlichen Coach und einem Esstisch ausgestattet. Die Couch ist ausziehbar und als bequeme Schlafcouch nutzbar. Der moderne Fernseher mit Satellitenempfang bietet eine umfassende Programmauswahl. Vom Wohnzimmer können Sie direkt in den großen Wintergarten gehen und sich geschützt im „Freien“ aufhalten.

Die separate Küche hat alles was Sie zur Zubereitung Ihrer Mahlzeiten benötigen und einen Tisch mit Sitzmöglichkeiten für Ihre Mahlzeiten.

Sie parken Ihr Auto direkt vor dem Haus in einer verkehrsberuhigten Zone.

Unsere Wohnung ist nur 4 km vom Stadtkern entfernt und trotzdem ruhig gelegen. Das Fuldatal ist nach nur 0,5 km schnell und bequem zu Fuß oder mit Fahrrad erreichbar. Fahrradfahrer können von hier aus viele schöne Touren zur Barockstadt Fulda oder in das Umland starten und werden von uns gerne bei der Planung unterstützt. Beispielweise sind Fahrradtouren-Touren oder Autoausflüge zu dem wunderschönen Schloss Fasanerie in Eichenzell oder zum Schloss Eisenbach in Lauterbach empfehlenswert. Fahrräder können vor dem Haus an stabilen Ständern sicher abgestellt und angeschlossen werden.

Wussten Sie schon, dass Sie in Hessen mit dem Hessenticket Bahnfahren und Fahrradtouren ideal verbinden können. Das günstige Hessenticket gilt für bis zu 5 Personen einen ganzen Tag lang und ermöglicht auch die Mitnahme von Fahrrädern.

Im Interesse unserer Gäste achten wir darauf, dass in der Wohnung selbst nicht geraucht wird. Raucher sind dennoch willkommen, wir erwarten nur, dass außerhalb der Wohnung, z. B. im Außenbereich mit Sitzgelegenheiten, geraucht wird.

Bei uns können sie Ihre Unterkunft günstig und preiswert direkt von privat mieten. Nebenkosten fallen zu der Übernachtungsgebühr von 55 Euro bei bis zu zwei Personen nicht an.

Näheres können Sie unserer Homepage entnehmen:

www.ferienwohnung-fulda-gast.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ferienwohnung Fuldatalblick

Herr Gabriele Kracklauer

Gerhart-Hauptmann-Straße 10

36041 Fulda

Deutschland

fon ..: 0661/56749

web ..: http://www.Ferienwohnung-Fulda-Gast.de

email : Krafd@web.de

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de