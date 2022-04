Genderneutrale Hautpflege – die Zukunft?

Egal, ob für Männer oder Frauen – die Münchner Hautpflege Marke aétui geht mit genderneutraler, natürlicher Hautpflege an den Start.

Natürliche & genderneutrale Hautpflege aus München – aétui

Egal, ob für Männer oder Frauen – die Münchner Hautpflege Marke aétui geht mit einer neuen, natürlichen Hautpflege an den Start.

– Genderneutrale Hautpflege

– Natürlich, wirksam, vegan und nachhaltig

– aétui Produktsortiment ab sofort online erhältlich

„Jede*r soll sich in seiner/ihrer Haut wohlfühlen, unsere Produkte helfen lediglich dabei, dass deine Haut besser mit dir klarkommt. Und du mit deiner Haut.“, so die Gründer von aétui. Ein Großteil der auf dem Markt erhältlichen Produkte richtet sich entweder an eine rein weibliche oder rein männliche Zielgruppe. Die Unterscheidung findet dabei oft nur bei Verpackung, Beduftung, Werbestrategie oder Preis statt – unserer Haut sind aber solche Stereotypen egal. Deshalb wurde aétui entwickelt.



Nach über einem Jahr Entwicklungszeit steht das erste Produktsortiment genderneutraler Hautpflege zum Verkauf.



Das Angebot, aktuell bestehend aus Tages-/Nacht- und Augencreme, zwei hochwirksamen Gesichtsseren sowie Hand- und Körperpflege, wird sukzessive entlang der Markenwerte all genders, all skintypes, all natural weiter ausgebaut werden.

Die beiden aétui-Gründer erklären: „Wir wollen mit aétui einen kleinen Beitrag dazu leisten, überholte Geschlechterklischees ad acta zu legen. Hautpflege, das geht auch genderneutral!“. Und ergänzen: „Alle Produkte werden in Deutschland entwickelt und hergestellt und sind vegan. Dass wir bei unseren Produkten auf Parfüme, Parabene, Mikroplastik, Mineralöl und Silikone verzichten werden, war von Anfang an klar.“



Die Hautpflege Produkte von aétui sind seit 22.2.2022 über www.aetui.com zu beziehen.

