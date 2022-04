Wie Bauunternehmen ihre Qualitäts- und Serviceleistungen verkaufswirksam darstellen

Ob auf der Homepage, oder in Werbe- und Imagebroschüren: Selbstdarstellungen riechen schnell nach Eigenlob und Selbstbeweihräucherung. Dann werden sie nicht ernst genommen und wirken kontraproduktiv.

Es gibt allerdings einen Weg, der frei von diesen Makeln ist. Diesen geht die BAUHERRENreport GmbH aus Kaarst. Er führt zu repräsentativen Qualitätsbewertungen übergebener Bauherren, die schriftlich zu diesen Bewertungen ersucht werden. So entstehen glaubwürdige Zeugnisse, Referenzen und Rezensionen, die den Außenauftritt des Bauunternehmens erheblich aufwerten. Zu sehen ist das an deren Bauunternehmer-Kunden im BAUHERREN-PORTAL.

Das BAUHERREN-PORTAL

Diese Qualitätsplattform wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH, das Bauherrenbefragungen organisiert und zertifiziert, entwickelt. Es ist eine reine Qualitäts-Informations-Plattform für Bauinteressenten, insbesondere bei Unternehmen aus dem Haus- und Wohnungsbau. Das Portal enthält ausschließlich abgesicherte und schriftlich belegbare Qualitätsinformationen.

Qualitätsbewertungen besser als Werbung

Das BAUHERREN-PORTAL ist in keiner Weise eine Werbeplattform. Es konzentriert sich ausschließlich auf empirische Qualitätsbewertungen übergebener Bauherren der gelisteten Bauunternehmen. Deren Listung beinhaltet automatisch eine vertragliche Exklusivität für das Einzugsgebiet des Anbieters bzw. den Landkreis seines Firmensitzes.

Einzige Qualitätsplattform im deutschen Bauwesen

Das BAUHERREN-PORTAL ist die einzige echte Qualitätsplattform im deutschen Bauwesen. Es arbeitet mit authentischen und belastbaren Qualitätsbewertungen übergebener Bauherren. Diese werden schriftlich und repräsentativ vom oben genannten Institut eingeholt und die Ergebnisse vollständig mit Prüfbericht und Qualitätsurkunde zertifiziert.

Veröffentlichung des Qualitätsprofils im BAUHERREN-PORTAL

Die BAUHERRENreport GmbH veröffentlicht u.a. die originalen Dokumente aus der Zertifizierung. So sind der Prüfbericht und die Qualitätsurkunde als konkrete Detailinformationen im BAUHERREN-PORTAL jederzeit kostenlos von Bauinteressenten einsehbar. Bauinteressenten bekommen dort, was sie bei Wettbewerbern vergeblich suchen: Qualitätsbewertungen und Details zu glaubwürdigen und aussagefähigen Qualitäts- und Serviceleistungen.

Ranking mit relevanten Informationen verbessern

Die Präsenz im BAUHERREN-PORTAL verbessert das Ranking im Bauunternehmen, dessen Abgrenzung sowie die Neukunden-Akquisition. Absatz und Umsatz steigen ebenfalls, wenn verbindliche Qualitäts-Bewertungen aus Bauherrenbefragungen sowie Referenzen, Rezensionen und Empfehlungen übergebener, erfahrener Bauherren im BAUHERREN-PORTAL platziert werden.

Fragen über das gesamte Leistungsprofil

Inhaltlich beantwortet das BAUHERREN-PORTAL alle relevanten Fragen von Bauinteressenten zur Zusammenarbeit zwischen Bauherren und den jeweiligen Baupartnern. Das reicht vom Beginn der Kontaktaufnahme bis zur endgültigen Abnahme des Objektes bzw. Projektes. Die Informationen umfassen Wünsche, Bedürfnisse und Anforderungen aus fachlicher und zwischenmenschlicher Sicht.

Konkrete Details dürfen nicht fehlen

Dabei gehören Antworten auf Fragen zur Qualität der Fachberatung, Architektur, Bauorganisation und Bauleitung, Bemusterung, handwerklichen Ausführung und Nachsorge, Mängelbeseitigung, zeitlichen Fertigstellung, Vertrags- und Budgettreue sowie Kommunikation zum Standard. Bauinteressenten erfahren also, wie es ihnen nach erfolgter Unterschrift als Bauherren ergeht.

Qualitätssiegel „GEPRÜFTE BAUHERREN-ZUFRIEDENHEIT“

Die Rückläufer einer Bauherrenbefragung liefern das von Bauherren bewertete Qualitäts- und Leistungsprofil, das im BAUHERREN-PORTAL abgebildet ist. Bauinteressenten haben über das Qualitätssiegel „GEPRÜFTE BAUHERREN-ZUFRIEDENHEIT“ einen freien und kostenlosen Zugang. Dieses Gütesiegel wird teilnehmenden Bauunternehmen nach erfolgter Zertifizierung verliehen. Es steht gut sichtbar auf der Startseite ihrer Anbieter-Homepage.

Wirksame Qualitätsabgrenzung

Mit einem digitalisierten, aussagefähigen Qualitätsprofil im BAUHERREN-PORTAL generieren die dort gelisteten Bauunternehmen weithin sichtbare Inhalte. Diese sind relevant für deren scharfe Qualitätsabgrenzung zu Wettbewerbern. Zudem stimulieren sie als geprüfte Qualitätsanbieter das Kontaktverhalten qualifizierter Bauinteressenten.

Reichweite und Attraktivität

Mit Qualitäts-Content wird auf diese Weise zusätzliche Reichweite und Aufmerksamkeit erzeugt und gleichzeitig die Attraktivität des Bauunternehmens gesteigert. Die Sichtbarkeit geprüfter Qualitätskriterien im Internet dient Bauinteressenten zur besseren Wahrnehmung glaubwürdiger Qualitätsmerkmale. Sie überzeugt und generiert eine scharfe Abgrenzung sowie einen klaren Vorsprung vor Wettbewerbern.

Fazit:

Dieser Vorsprung liefert weiteres Potenzial für neue, qualifizierte Bauinteressenten und damit für eine zusätzliche Absatz- und Umsatzsteigerung. So werden aus normalen Bauunternehmen echte Qualitätsanbieter, die im Netz sicher gefunden werden. Budgets für konventionelle Werbezwecke können auf diese Weise ohne Folgewirkung reduziert oder gestrichen werden.

BAUHERRENreport GmbH: Qualität so einzigartig belegen und darstellen, dass aus dieser ein Blickfang mit Sogwirkung für die ganze Region wird.

Für aktuell nur EUR 499,00 netto zzgl. MwSt. führen wir eine schriftliche Befragung aller übergebenen Bauherren des letzten Jahres mit anschließender Auswertung durch.

Sie erreichen uns unter 021 31 – 742 789-0. Oder schreiben Sie uns eine Mail: welcome@bauherrenreport.de. Wir melden uns dann gerne bei Ihnen.

