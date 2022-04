Sourire Worldwide … Going Worldwide

Die Marke Sourire aus Düsseldorf feiert ihren ersten Jahrestag im Dezember 2021. Bis zu diesem Zeitpunkt ist vieles geschehen. Der deutsche NBA Star Dennis Schröder hat mehrmals öffentlich die jungen Unternehmer Patrick Badiane und Karim Diop (CEOs von Sourire) unterstützt. Nicht nur bei den altbekannten und beliebten sogenannten „tunnelpics“, bei welchen NBA Stars ihre neusten Outfits vorstellen während sie in die Arena laufen, sondern auch während Pressekonferenzen trägt der Star ihre Kleidung.

Die beiden Unternehmer sind sehr stolz auf diese Errungenschaft und hätten nach eigenen Angaben niemals gedacht, dass so etwas so schnell passieren würde.

Auch der amerikanische Rapper „Lil Tjay“ hat die Kleidung der beiden auf über 5 Konzerten durch Europa getragen. Hierunter Oslo und London. Es ist also sicher zu sagen, dass die Marke an verschiedenen Orten der Welt von verschiedenen Menschen repräsentiert wird.

Die Kollektion, welche einen so starken Anklang gefunden hat heißt „Dreams of Peace“ und ist mittlerweile restlos ausverkauft. Herr Badiane und Herr Diop glauben, dass sie so gut ankam, weil sie eine Message verbreitet hat:

„Mit dieser Kollektion wollen wir an alle Gedenken, die nie die Möglichkeit und das Glück hatten, wahren Frieden in ihrer Lebenszeit mitzuerleben bzw. zu erfahren. All die Ereignisse im Jahr 2020 haben viele Menschen dazu bewegt in das Gute im Menschen zu glauben und Hoffnung in die Menschlichkeit zu haben, sowie wahren Frieden aufzubauen.

Hiermit wollen wir unsere „Dreams of Peace“ darstellen…“

Gespannt warten Liebhaber der Marke nun auf weiteres.

