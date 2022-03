Lust auf Land-Camping: Die neue „Draußen!“ führt ans Wasser

Stuttgart (ots) „Draußen!“, das Magazin für Land, Natur & Camping, zieht es in der neuen Frühjahrsausgabe auf den See und die Insel, ans Meer und an den Fluss: Die Redaktion stellt erfrischende Lieblingsplätze und wildromantische Naturziele vor und ist unterwegs mit Draußen-Menschen, die ihren Traum von kleinen oder großen Auszeiten verwirklichen – rauskommen, runterkommen, einfach nachmachen.

„Wer die Natur liebt und sich beim Campen auf dem Land zuhause fühlt, findet in unserer zweiten Ausgabe wieder eine Fülle an Inspirationen zum Hinfahren, Entdecken, Urlaub machen und Heimat genießen“, sagt Christine Felsinger, die als Chefredakteurin für das Heftkonzept verantwortlich zeichnet und in die zweite Ausgabe noch mehr Camper-Feeling, Roadtrips und Ausflüge in die schönsten Landschaften gepackt hat. „Nach dem Erfolg unserer Pilot-Ausgabe vom Sommer 2021 laden wir nun ans Wasser ein – gemeinsam mit Freunden, Family, Hund oder auch mal auf eigene Faust allein im Camper. Holt euch Insider-Tipps, kommt mit uns nach ‚Draußen!‘ und fahrt einfach gleich los.“

Die Highlights der Frühjahrs-Ausgabe:

Nah am Wasser: Lieblingsplätze von der Insel Fehmarn bis zum Bodensee

Lust auf Vanlife: Auszeit vom Alltag im selbst ausgebauten Schwarzwaldholz-Van

Roadtrip durch Slowenien: Traumziel für Camper zwischen Bergen und Meer

Mikroabenteuer: Christo Foerster pilgert quer durch die Heimat

Geheimtipp deutscher Amazonas: Im Wohnmobil von Usedom bis zum Peene-Fluss

Vanlife Cooking: Draußen-Rezepte von den Vanlife-Bloggern Steffi und Lui

Beim Enzianbrenner am Funtensee: Wandern für Genießer

Schlafen im Weinberg: 5 camperfreundliche Winzer

Mit Hund am Strand: Die schönsten deutschen Bade- und Campingplätze

Jetzt hinfahren: Oster-Ausflug zur Baby-Ziegenhütte

Hier wird es bunt: Schöner campen in der blühenden Heimat

Ab sofort am Kiosk erhältlich oder im DoldeMedien-Shop.

Die Daten

EVT: 30.3.2022; Format: 21 x 28 cm

Umfang: 100 Seiten (Recyclingpapier); Preis: 5,90 EUR

Pressekontakt:

Christine Felsinger

Verlagsleiterin

DoldeMedien Verlag GmbH

Naststraße 19 B

70376 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711 55 349 0

christine.felsinger@doldemedien.de

