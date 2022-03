Tronex überzeugt Eigenheimbesitzer und Immobilienverwalter durch „reibungslosen RUNDUM-Service“

… mehr als nur Wasserschadensanierung

Mit dem Burgauer Unternehmen TRONEX haben Eigenheimbesitzer und Immobilienverwalter mehr als nur einzelne Experten für die Sanierung von Wasser-und Schimmelschäden: Bei TRONEX arbeiten kluge Köpfe im Team in einer am Markt einzigartigen Organisation zusammen, deren Ziel ein schneller, zuverlässiger, sauberer und professioneller RUNDUM-SERVICE – in anderen Worten gesagt, der größtmögliche Kundennutzen ist. Bei Tronex ist Stillstand Rückschritt: Sie setzen neue Maßstäbe in der Branche und sind der Konkurrenz eine Nasenlänge voraus. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren zu einem hochmodernen, mittelständischen Dienstleister in der Sanierung von Wasser- und Schimmelschäden entwickelt und ist inzwischen auf einzelne gut strukturierte und zusammenarbeitende Bereiche aufgeteilt.

Der Mehrwert „Tronex“

Viele Informationen und Arbeiten müssen intern und extern sehr eng abgestimmt werden – um dies gewährleisten zu können führt Tronex fast alle Dienstleistungen ausschließlich mit eigenen und gut ausgebildeten Fachkräften aus. Die Spezialisten von Tronex aus den verschiedenen Bereichen bringen dabei ihre jahrelangen, praktischen Erfahrungen und ihr Wissen über aktuelle Entwicklungen mit ein. Ab sofort bietet Tronex diesen Service auch in der Badsanierung an.

… reibungslose Badsanierung

Hat Ihr Bad in den letzten Jahrzehnten den Charme verloren, die Installationen kennen ebenfalls bessere Tage, die Duschkabine ist gesprungen oder Sie wollen einfach nur dafür sorgen, dass Ihr Badezimmer Ihren Wünschen entspricht? Welche Beweggründe Sie auch für die Renovierung Ihres Badezimmers haben, diese Dinge sollten Sie beachten:

Der Mangel an Handwerkern, Materialengpässe, Ausführungen außerhalb von Normen oder fehlende Fach- und Sachkenntnisse führen zu zeitlichen Verzögerungen und so manche Badsanierung wird dann schnell zum Fiasko.

Die Bestandsaufnahme von Grundriss, Anschlüsse, Heizung und ihrer Wünsche kann Ihnen bei ihrem Projekt sehr hilfreich sein. Spätestens jetzt muss entschieden werden welchen Weg man geht, was mache ich selber und was sollen Handwerker machen? Oder soll das neue Bad bei einer Fachfirma wie der Tronex GmbH beauftragt werden?

Tipp: Bei der Eigenleistung immer die eigenen Fähigkeiten ehrlich einschätzen.

Wo reicht handwerkliches Geschick aus und wo sind Fachkenntnisse notwendig?

Hohes Qualitätsniveau durch spezialisierte Ausbildung

Die Grundlagen des stets hohen Qualitätsniveaus von Tronex bilden die gut ausgebildeten Mitarbeiter vor Ort und im Büro, die die Abwicklung des gesamten Projekts aus einer Hand übernehmen. Dank klar definierter Prozesse und hoher technischer Standards ist die Präzision bei Tronex mit den ineinandergreifenden Zahnrädern eines Uhrwerks vergleichbar. Ob als Einzelleistung oder Komplettpaket, im RUNDUM-SERVICE von Tronex behalten Sie den Überblick und alles mit einem kompetenten Ansprechpartner.

Die Tronex GmbH ist ein Premiumanbieter in der Schadenssanierung von Wasserschäden und Schimmelschäden und profitiert von fast 30 Jahren Markterfahrung. Der Generationsbetrieb und Familienunternehmen mit Hauptsitz in Burgau legt großen Wert auf Regionalität und ein partnerschaftliches Verhältnis zu seinen Kunden. „Um dies gewährleisten zu können führt Tronex alle Dienstleistungen von der Leckortung über die Trocknung bis hin zu den Sanierungsarbeiten ausschließlich mit eigenen, gut ausgebildeten Fachkräften aus“, betont Herr Oberschmid. Zu den Kunden zählen sowohl Hausverwaltungen als auch Versicherungsunternehmen. Insgesamt ist Tronex in der Region von Stuttgart bis München und von Kempten bis Donauwörth für seine Kunden vor Ort.

