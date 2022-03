Presseinformation: Partnerschaft zwischen Cambium Networks und Burkhalter Net Works: WLAN-Lösungen im Schweizer Raum

Drahtlosnetzwerklösungen und Wi-Fi 6 für Healthcare, Education und Hospitality

München/Zürich, 30. März 2022 – Cambium Networks, Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, kooperiert mit dem Schweizer Reseller Burkhalter Net Works. Die Partnerschaft besteht bereits seit 2020 und wird ab sofort auf die Projektplanung in weiteren Bereichen erweitert. Insbesondere soll die Zusammenarbeit zwischen Burkhalter und Cambium die IT- und WLAN-Infrastruktur in der Hotellerie und in Einrichtungen des Gesundheits- und Bildungswesens weiter vorantreiben. Ein Schwerpunkt liegt auf der Wi-Fi 6-Technology.

Burkhalter Net Works ist Teil der Burkhalter Technics AG und ist innerhalb der Burkhalter Gruppe Ansprechpartner und Dienstleister für Kommunikationstechnik. Das Unternehmen übernimmt für seine Kunden die Planung und Installation des WLAN-Netzwerks. Nach der Implementierung steht Burkhalter Net Works weiter als Ansprechpartner zur Verfügung und ist auch für Überwachung und Wartung des neuen Drahtlosnetzwerks zuständig. Die Dienstleistungen von Burkhalter umfassen ebenfalls mögliche zukünftige Erweiterungen der WLAN-Komponenten.

Zuverlässige Drahtlosverbindung und modernes Wi-Fi 6

Die Zusammenarbeit zwischen Cambium Networks und Burkhalter Net Works besteht seit 2020. Gemeinsam realisierten Burkhalter und Cambium Networks bereits mehrere WLAN-Projekte in Hotels und Unternehmen. Zukünftig sollen im Rahmen der Partnerschaft außerdem vor allem Projekte in den Bereichen Education, Healthcare und Hospitality umgesetzt werden. Auch Projekte zur Videoüberwachung können mithilfe der Richtfunklösung cnVision im Rahmen der Partnerschaft umgesetzt werden.

„Künftig wollen wir einen größeren Fokus auf Produkte von Cambium legen“, sagt Stefan Gerth, Bereichsleiter Net Works bei Burkhalter. „Wir sind von den innovativen Lösungen aus dem Cambium-Portfolio überzeugt, insbesondere den Wi-Fi 6- und Wi-Fi 6E-Access Points. Cambium verfügt über einen lokalen Support und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem ist Cambium Networks trotz Chipsatz-Lieferengpässen immer noch in der Region lieferfähig. Insbesondere in Einrichtungen des Gesundheits- und Bildungswesens sind stabile Internetverbindungen sowie eine voranschreitende Digitalisierung wichtig. Künftig setzen wir dafür auf die Access Points und Switches von Cambium Networks. Besonders wichtig war uns dabei, auch Wi-Fi 6-fähige Geräte anbieten zu können.“

„Als ConnectedPartner von Cambium Networks vertreibt Burkhalter Net Works bereits seit zwei Jahren im Schweizer Raum unsere Produkte“, sagt Tabatha von Kölichen, Regional Sales Director DACH bei Cambium Networks. „Künftig erweitern wir unsere Partnerschaft, da Burkhalter unter anderem auf die Implementierung in den Bereichen Hospitality, Education und Healthcare spezialisiert ist.“

Über Cambium Networks:

Cambium Networks bietet drahtlose Konnektivität für Unternehmen, Gemeinden und Städte weltweit. Es sind bereits Millionen Cambium-Radios im Einsatz, um Menschen, Orte und Dinge über drahtlose Netzwerke zu verbinden. Die eingesetzten Technologien erstrecken sich über mehrere Fixed-Wireless- sowie Wi-Fi-Standards und -Frequenzen und lassen sich zentral über die Cloud- oder On-Premises-Management-Plattform verwalten. Die drahtlosen Multi-Gigabit-Infrastrukturen bieten überzeugende Wertversprechen gegenüber herkömmlichen Glasfaser- sowie auch anderen Wireless-Lösungen. Cambium Networks arbeitet mit zertifizierten ConnectedPartnern zusammen, um Service-Providern, Unternehmen, Industrie und Behörden in städtischen, vorstädtischen und ländlichen Umgebungen performante und einfach zu verwaltende Drahtlos-Lösungen für eine zuverlässige Konnektivität bereitzustellen.

