Was ist Mesh-WLAN?

Aachen, 29. März 2022 – Das heimische WLAN ist längst ein zentraler Teil unseres täglichen Lebens geworden. Von Tablets über Smart-TVs bis hin zu Saugrobotern sind immer mehr Geräte auf eine stabile Online-Anbindung angewiesen. Doch genau diese Anbindung wackelt in vielen Haushalten, weil herkömmliche Heimnetzwerke an ihre Grenzen stoßen. Die moderne Lösung heißt Mesh-WLAN – aber was bedeutet das eigentlich genau?

Mesh-WLAN: die Lösung für alltägliche Probleme

Ein WLAN-fähiger Router und vielleicht noch ein oder zwei nachträglich angeschaffte Repeater, die mehr oder weniger gut zusammenarbeiten. So oder ähnlich sieht der WLAN-Aufbau in vielen Haushalten aus. Deshalb kommt es oftmals zu typischen Problemen: Video-Streams ruckeln, Online-Konferenzen brechen ab und selbst das Surfen im Internet wird zur Geduldsprobe. Verantwortlich dafür sind entweder eine mangelhafte WLAN-Abdeckung oder eine schlechte Abstimmung der WLAN-Zugangspunkte untereinander.

Die Lösung für diese Probleme heißt Mesh-WLAN. Dieser Begriff bezeichnet moderne Heimnetzwerke, die verschiedene Zugangspunkte zu einem engmaschigen WLAN-Netzwerk verknüpfen.

Einfach stärkeres WLAN

Das Konzept eines Mesh-WLAN klingt zunächst technisch aufwändig und kompliziert – tatsächlich aber ist beispielsweise das Magic-System von devolo besonders einsteigerfreundlich und leicht zu bedienen. Das fängt bereits mit der Einrichtung an. Nach einem Druck auf die WPS-Tasten von Router und devolo Magic synchronisieren sich die WLAN-Hotspots, damit auf allen Zugangspunkten derselbe WLAN-Name und dasselbe -Passwort unterstützt wird. So steht ohne lange Wartezeit ein stärkeres Heimnetzwerk zur Verfügung, das sich über die praktische Home Network App bequem steuern lässt und mit smarten Funktionen für ein rundum besseres Online-Erlebnis sorgt.

WLAN mit Mesh-Komfort

Durch ein modernes Mesh-WLAN von devolo profitieren Endgeräte auf vielfältige Art in puncto Stabilität und Geschwindigkeit.

Access Point- und Client-Steering sorgen für eine reibungslose Verbindung. Die einzelnen Zugangspunkte im Mesh-WLAN sorgen dafür, dass Endgeräte automatisch mit dem jeweils stärksten Hotspot verbunden sind. Nutzer profitieren hiervon vor allem, wenn sie sich zum Beispiel während eines Videotelefonats durch die Wohnung oder das Haus bewegen.

Bandsteering holt mehr Leistung aus dem heimischen WLAN heraus. Dafür werden Datenverbindungen vollautomatisch zwischen den 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzbändern umgelenkt – je nachdem, welches Band besser geeignet ist.

Airtime Fairness sorgt als „Verkehrsleitzentrale“ für optimales Durchkommen auf der heimischen Datenautobahn. Dafür stellt das Mesh-WLAN schnellen Endgeräten mehr Sendezeit (Airtime) zur Verfügung. Langsame Geräte und weniger wichtige Anwendungen werden somit nicht mehr zu Bremsklötzen im Datenverkehr.

Powerline-Backbone für eine optimale Verbindung überall

Moderne Mesh-Systeme gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, die sich grundsätzlich darin unterscheiden lassen, wie die Netzwerkkomponenten untereinander kommunizieren. Während manche Lösungen ausschließlich per WLAN arbeiten, setzt devolo mit den Geräten der Produktreihe Magic WiFi auf ein Powerline-Backbone, damit die Stromleitung wie ein langes Datenkabel genutzt werden kann. Der Vorteil von Powerline: Diese Lösung umgeht zuverlässig die natürlichen Feinde stabiler WLAN-Verbindungen wie Decken, Wände oder sogar Fußbodenheizungen.

Die Powerline-Technologie macht das modulare System zudem besonders leicht erweiterbar. Soll im Haus ein neues Stockwerk erschlossen werden, in dem bisher keine starke WLAN-Abdeckung nötig war? Nichts leichter als das! Erforderlich sind dafür lediglich ein Magic WiFi Adapter sowie eine freie Steckdose. Schon steht das Mesh-Netzwerk auch am neuen Ort zur Verfügung – ohne bauliche Maßnahmen oder aufwändige Software-Konfiguration.

Mesh-WLAN von devolo – modular erweiterbar

Diese flexible Erweiterbarkeit zeichnet die WLAN-Lösungen von devolo aus. Sämtliche Modelle der Produktreihe Magic sind miteinander kompatibel und lassen sich zu einem starken Mesh-System vernetzen: Wenn im Kinderzimmer beispielsweise ein WiFi mini Einstiegsadapter ausreicht, während für Heimkino und Homeoffice hochmoderne WiFi 6 Adapter im Einsatz sind. Und sollte ein Ausbau oder Umzug bevorstehen, lässt sich die Abdeckung jederzeit erweitern. So entsteht mit devolo Magic ein zeitgemäßes Mesh-WLAN, das mit den individuellen Bedürfnissen mitwächst.

Preise und Verfügbarkeit

Die Adapter der devolo Magic Produktreihe sind online oder im stationären Handel verfügbar und lassen sich flexibel im Zusammenspiel mit allen devolo Magic und devolo Mesh-Produkten verwenden. Für Neueinsteiger empfehlen sich beispielsweise die Starter Kits devolo Magic 2 WiFi next (199,90 Euro) oder devolo Magic 1 WiFi mini (99,90 Euro) mit jeweils zwei Adaptern. Highend-Performance für anspruchsvolle Anwendungen liefern die Magic 2 WiFi 6 Starter Kits (239,90 Euro). Alle genannten Preise verstehen sich als

