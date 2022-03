Tinnitus – Die neue Volkskrankheit?

Excellence Award und Weltrekord-Titel für Vera Rasser aus München

Beim 9. Internationalen Speaker Slam, der am 25.März 2022 in Mastershausen ausgetragen wurde, ist Vera Rasser mit dem Excellence Award ausgezeichnet worden.

Bei der Veranstaltung, die einen Weltrekord erzielte, kamen 96 Speaker aus insgesamt 10 Nationen und den unterschiedlichsten Branchen wie beispielsweise Musik, Entertainment, Coaching und Unternehmen zusammen und wurden aufgrund der hohen Anzahl sogar auf zwei Bühnen verteilt.

Die Aufgabe bestand darin die internationale und teilweise online zugeschaltete Jury, sowie das gesamte Publikum von seinem Thema zu überzeugen und zu begeistern, wobei die Herausforderung die zeitliche Komponente darstellte, denn jeder Teilnehmer hatte gerade mal 4 Minuten Zeit.

Innerhalb von nur 240 Sekunden erklärte die Hörgeräte-Akustik-Meisterin und Tinnitus-Expertin, was es bedeutet ein dauerhaftes Ohrgeräusch zu haben und welche Folgen solch eine Erkrankung mit sich bringt.

Auch im Hinblick auf die weltweite Pandemie und die unsichere Lage in der Ukraine gehen die Zahlen der Tinnitus-Erkrankungen stark nach oben, weil viele Menschen einem deutlich höheren Stress-Pegel ausgesetzt sind. Die Medien sprechen zwischenzeitlich schon von DER neuen Volkskrankheit.

Deutschlands erste Tinnitus-Expertin erklärte aus Sicht als Betroffene und empfahl sich als Begleiterin aus dem Geräusche-Dschungel, der für alle Leidenden ein grosses Stück Lebensqualität bedeuten kann. Denn sie hat es nach mehr als 12 Jahren geschafft ihr Dauer-Pfeifen zu bändigen und möchte dies nun auch allen anderen Betroffenen möglich machen.

A&O Klangwelt GmbH

Vera Rasser

Gleichmannstrasse 5a

81241 München

+498923782699

audito_Klangwelt@icloud.com

http://klangwelt.online

Bildquelle: Dominik Pfau