Delinea Cloud Suite mit dem German Stevie® Award 2022 ausgezeichnet

Die Cloud Suite des PAM-Spezialisten Delinea (vormals ThycoticCentrify), wurde bei den diesjährigen German Stevie Awards mit einem Gold Stevie in der Kategorie „Business Technology Solution – Identity & Access-Sicherheitslösungen“ ausgezeichnet. Delinea Cloud Suite bietet IT-Verantwortlichen eine einheitliche PAM-Plattform für die Verwaltung privilegierter Zugriffe in Multi-Cloud-Infrastrukturen und minimiert auf diese Weise die Angriffsfläche, die mit hybriden Cloud-Umgebungen einhergeht.

Herkömmliche Privileged Access Management-Lösungen wurden für die Unterstützung von IT-Infrastrukturen und Unternehmensverzeichnissen innerhalb desselben Rechenzentrumsnetzwerks entwickelt. Mit der zunehmenden Verlagerung von Infrastrukturen und Workloads in die Cloud kommen diese Legacy-Lösungen jedoch an ihre Grenzen. Das liegt vor allem daran, dass sie weder ohne weiteres auf diese Umgebungen ausgeweitet werden können noch den damit verbundenen Komplexitäten standhalten.

Die Cloud bringt zusätzliche Anwendungsfälle, vergrößert die Angriffsfläche und schafft neue Risiken, für die PAM-Lösungen von vorneherein ausgelegt sein müssen. Zudem nutzen viele Unternehmen mehrere Cloud-Plattformen, was die Situation weiter verschärft.

Um privilegierte Zugriffe auch in hybriden Cloud-Umgebungen wirksam absichern zu können, hat Delinea die Cloud Suite entwickelt. Diese nutzt eine native Cloud-Plattform, um PAM-Richtlinien zentral zu verwalten. Als SaaS-Service fügt sie sich ganz in die Cloud-Umgebungen eines Unternehmens ein, unabhängig davon, ob es sich um eine einzelne oder eine Multi-Cloud handelt. Die Cloud Suite erfüllt strenge Zero-Trust-Anforderungen, indem sie ein Least Privilege-Modell implementiert, das Privilegien-Erweiterung, Just-in-Time-Zugriffsanfragen, MFA bei der Serveranmeldung sowie Host-basiertes Auditing, Reporting und Sitzungsaufzeichnung zum Nachweis der Compliance und zur Reaktion auf Vorfälle unterstützt.

In ihrer achten Ausgabe nach dem erfolgreichen Debüt im Jahr 2015 haben die German Stevie Awards erneut herausragende Leistungen in der Arbeitswelt ausgezeichnet. Sie sind eines der acht Stevie® Awards Programme, die zu den international anerkanntesten Wirtschaftspreisprogrammen zählen. Über 400 Bewerbungen wurden in diesem Jahr von rund 50 Jurorinnen und Juroren in fünf Gremien bewertet – in Kategorien wie beispielsweise „Unternehmen des Jahres“, „Manager:in des Jahres“ und „Bestes neues Produkt des Jahres“. Aus allen Preisträgerorganisationen wird jetzt der/die Preisträger:in des Grand Stevie® Awards ermittelt. Dieser wird am 24. Mai 2022 im Rahmen der virtuellen Preisverleihung bekannt gegeben.

Maggie Gallagher, Präsidentin der Stevie Awards, gratuliert allen Gewinnern der Goldenen, Silbernen und Bronzenen Trophäen zu ihren Erfolgen: „Wir freuen uns, dass wir im Rahmen der German Stevie® Awards auch in diesem Jahr wieder tolle und vor allem innovative Preisträgerinnen und Preisträger auszeichnen dürfen.“

Weitere Informationen über die German Stevie Awards und die Liste der Stevie® Award Preisträger finden Sie unter: https://stevieawards.com/gsa

Weitere Informationen zur Delinea Cloud Suite finden Sie hier: https://delinea.com/products/cloud-suite

Delinea ist ein führender Anbieter von Privileged Access Management (PAM)-Lösungen, die eine nahtlose Sicherheit für moderne, hybride Unternehmen ermöglichen. Unsere Lösungen versetzen Unternehmen in die Lage, kritische Daten, Geräte, Codes und Cloud-Infrastrukturen zu sichern, um Risiken zu reduzieren, Compliance zu gewährleisten und die Sicherheit zu vereinfachen. Delinea beseitigt Komplexität und definiert die Grenzen des Zugriffs für Tausende von Kunden weltweit, darunter mehr als die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen. Unsere Kunden reichen von kleinen Unternehmen bis hin zu den weltweit größten Finanzinstituten, Organisationen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur.

Firmenkontakt

Delinea Deutschland

Claudia Göppel

Neuturmstraße 5

80331 München

+49 177 211 8878

Claudia.Goeppel@delinea.com

http://www.delinea.com

Pressekontakt

Weissenbach PR

Dorothea Keck

Landsberger Str. 155

80687 München

089 54 55 82 01

delinea@weissenbach-pr.de

http://www.weissenbach-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.