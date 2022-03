Weltrekord beim 9. internationalen Speaker Slam und Excellence Award für Tamar Reseck

96 Redner aus 10 Nationen und in 5 Sprachen stellen am 25.03.2022 beim 9. internationalen Speaker Slam in Mastershausen einen neuen Weltrekord auf. Über 4 Stunden und auf zwei Bühnen traten die Redner gegeneinander an. Dabei war auch Tamar Reseck aus Bremen und wurde mit dem „Excellence Award“ ausgezeichnet. Die Themen waren so unterschiedlich wie die Redner selbst. Tamar sprach über den Weg von der Selbstliebe und Dankbarkeit zum Erfolg: „Wir haben manchmal wundervolle Tage, an denen wir in den Spiegel schauen und uns die Sonne entgegenstrahlt. An solchen Tagen geht es uns gut und wir sind in der Lage, uns selbst zu loben und zu lieben.“ sagte Tamar Reseck. „Es gibt aber auch Tage, die uns herunterziehen. Dann haben wir das Gefühl, alles würde gegen uns laufen. An solchen Tagen vergessen wir oft, trotzdem liebevoll zu uns zu sein und uns Trost und Liebe zu schenken. Aber genau dann, wenn es uns schlecht geht, brauchen wir vor allem Selbstliebe, Stärkung und Wertschätzung, um wieder Kraft zu schöpfen und Leichtigkeit, Freude und Erfüllung zu leben.“ Aus eigener Erfahrung sprach sie über die Zeiten im Krieg und über die Wichtigkeit, glückliche Momente trotz widriger Umstände wahrzunehmen und zu leben. Die Expertin hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen und Teams zur persönlichen Entfaltung und zum Erfolg zu begleiten. Mit ihrer Arbeit als Trainerin und Mentorin hilft sie Menschen und Unternehmen, neue Sichtweisen und Perspektiven zu entdecken und mit Wertschätzung ihre Visionen zu leben sowie ihre Ziele zu erreichen.

Beim Speaker Slam handelt es sich um einen Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, um mit seinem Thema zu überzeugen. Dieser Speaker Slam fand bereits in NYC, München, Wien und Hamburg statt. Diesmal begeisterten die Redner das Publikum in Mastershausen. Der Speaker Slam war wieder einmal inspirierend, impulsgebend und mitreißend. Ein Feuerwerk der Emotionen und viele Gänsehautmomente.

