8Pack Cryocube – Eiskalt, stylish und stark wie 8Pack

Der Hypercube hat sich weiterentwickelt! Die erste Form des Hypercube wurde überarbeitet, um sich die aktuellsten technischen Innovationen zunutze zu machen und bekommt ein cooles neues Äußeres. Mit von 8Pack handverlesenen Komponenten, entsteht ein perfekt abgestimmtes Gaming-Monster wie aus einem Guss. Den Kern bilden dabei ein Intel® Core™ i9-12900K und eine NVIDIA GeForceRTX™ 3090, fein säuberlich bis ans Limit übertaktet und mit der Custom-Wasserkühlung kühl und stabil gehalten. Dazu kommen auf rasante 6.400 MHz getaktete 32GB RAM. Abgerundet wird das Meisterstück von der maßgeschneiderten Distro-Platte und vielen Detailanpassungen.

In einer absolut atemberaubenden Konfiguration wird der gesamte Kühlkreislauf durch eine speziell angefertigte Verteilerplatte geführt, die die Front des Gehäuses ausfüllt. Jede Komponente wurde von 8Pack persönlich ausgewählt und getestet, um die bestmögliche Leistung zu bieten. Nur etwa 15% der getesteten CPUs werden dabei dem hohen Standard von 8Pack gerecht.

Als starkes Fundament dient dem 8Pack Cryocube das mächtige ASUS ROG Z690 Maximus Formula-Mainboard. Diese ATX-Hauptplatine verfügt über einen LGA 1700-Sockel, unterstützt PCIe 5.0 und bietet mit 20+1 Phasen ausreichend Reserven für die extreme Übertaktung.

Darauf lässt Intels CPU i9 12900K im 8Pack Cryocube ordentlich seine Muskeln spielen. Dieser ist mit insgesamt 16 Kernen, genauer 8 Performance-Kernen mit Hyperthreading (16 Threads) und 8 Effizienz-Kernen ausgestattet. Diese High-End-CPU wurde von 8Pack auf allen P-Kernen auf 5,1 GHz übertaktet, wodurch ein enormes Leistungsplus bei Spielen und Multitasking erzielt wird.

Die Features des 8Pack Cryocube im Überblick:

Von OC-Champion 8Pack handselektiert und übertaktet

Durchnummeriertes Unikat

Eigens angefertigte Verteilerplatte mit 8Pack Logo als Frontblende

Handgeflochtene Pexon-Kabel nach Wunsch

Custom Lightbox für atemberaubende Beleuchtung

Intel Core i9 12900K Prozessor übertaktet auf 5,1 GHz auf allen P-Kernen

Übertaktete NVIDIA GeForce RTX 3090 24 GB GDDR6X

Team Group 32 GB DDR5 auf 6.400 MHz übertaktet

ASUS ROG Z690 Mazimus Formula ATX Mainboard

Custom EK-Wasserkühlung mit Hard Tubes

ASUS ROG Thor 1200W 80 PLUS Platinum Netzteil

Wwei Western Digital Gen 4 NVMe SSDs mit jeweils 2 TB

Die NVIDIA GeForce RTX 3090 profitiert ordentlich von der Custom-Wasserkühlung und ist damit bestens gerüstet für Raytracing, Auflösungen bis 8K und satte Gaming-Performance mit hohen Bildraten.

Mit seiner brachialen Leistung ist der Cryocube auch exzellent für Content Creation wie Videobearbeitung oder Rendering geeignet. Dank der Kombination aus optimierter Komponentenauswahl und dynamischer Übertaktung, drehen die Lüfter der zwei 360-mm-Radiatoren mit niedrigeren Drehzahlen und laufen so deutlich ruhiger.

Der 8Pack Cryocube nutzt die Vorteile des Zweikammer-Designs des Lian Li O11D und verfügt über ein aufgeräumtes Innenleben mit reibungslosem Kabelmanagement. Die von der 8Pack-Lieblingsmarke Pexon verwendeten Kabel wurden alle einzeln von Hand geflochten und farblich an das System angepasst.

Der 8Pack Cryocube ist ab 10.999,90 Euro bei Caseking bestellbar und wird dann eigens für dich in England zusammengebaut. Dabei können gerne deine individuellen Modifikationswünsche und Änderungsvorschläge berücksichtigt werden. Nimm dafür einfach vor dem Bestellen Kontakt mit dem King Mod Service auf um deinen Cryocube exakt auf dich anzupassen.

Alle Informationen zum 8Pack Cryocube findet ihr auch noch einmal hier:

caseking.de/8pack-cryocube

