Weltrekord und Excellence Award für Andrea Menzel

In vier Minuten auf den Punkt: Andrea Menzel erobert sich mit ihrem Thema ‚Helden in der VUKA-Welt‘ die Herzen des Publikums.

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der 9. internationale Speaker Slam in Mastershausen auf zwei Bühnen statt. Mit 96 Teilnehmern wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt. Unter den Finalisten befand sich auch eine Bestseller Autorin. Das Dezibel-Messsystem hat mehrmals hart ausgeschlagen.

Speaker – was?

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettbewerb. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und alles zu sagen, was wichtig ist, sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist die Königsklasse im professionellen Speaking. Wer an diesem Wettbewerb teilnimmt braucht starke Nerven, denn nach vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben sind. Eine professionelle Jury wählt unter allen Teilnehmern die Gewinner aus.

Andrea – wer?

Andrea Menzel ist der Tourguide in der VUKA-Welt, eine Welt, die durch die Digitalisierung für viele immer unsicherer und komplexer wird. Storytelling ist für sie nicht nur reines Geschichten erzählen, das man im Marketing oder auf der Bühne gekonnt einsetzt. Als werteorientierte Business Coach & Trainerin setzt sie Storytelling im Coaching ein, um auch weniger technikaffine Menschen dazu zu bewegen mit Freude am digitalen Leben teilzunehmen und die Möglichkeiten im digitalen Wandel mit viel Spass und Tiefgang zu entdecken. Sie ist Erfinderin des Onlinetrainings Superwoman packt aus!

