„Ich will leben“ – der neue Song von Newcomer Frank Sprengelmeier

Deutschpop vom Feinsten

Am 18. März veröffentlichte Frank Sprengelmeier mit „Ich Will Leben“, einen weiteren

Song, dessen Botschaft an uns alle gerichtet ist. So sagt er:

„Lasst uns das Leben leben ! Lasst uns leben, was wir sein wollen, lasst uns tun, was wir tun wollen und viel, viel Spaß haben !!! DAS IST UNSER LEBEN !!! Auch, wenn uns andere belächeln. Auch, wenn andere über uns lästern.

JEDER MENSCH IST EINZIGARTIG UND WIR HABEN EIN RECHT, SO ZU LEBEN,

WIE WIR ES MÖCHTEN.

Lasst uns einander respektieren und Herzenswünsche fördern. Lasst uns glücklich sein !

Lasst uns leben. Lasst uns das tun, wozu wir hier sind:

UNS SELBST VERWIRKLICHEN !!!

Auf geht’s mit einer Botschaft ! Die Botschaft an uns Menschen, das Leben zu genießen,

hat er schon in seiner Debütsingle „Lass Die Sonne Rein“, welche am 15.12.2021

veröffentlicht wurde, bereits einfühlend vermittelt und es dabei sofort auf Platz 1

diverser Hitparaden, sogar in bisher 8-wöchiger Dauerschleife, geschafft.

Nun möchte er mit seiner zweiten Single und einem Up-Tempo-Song, an den Erfolg anknüpfen. Der Dauerbrenner „Lass die Sonne rein“ ist jedoch aktueller, als je zuvor.

So scheint er doch Charakter eines Ohrwurms mit Potential zum Sommerhit zu haben…

Für die Kompositionen und Arrangements zeichnen wieder Charly McTwice und

Pete Peasant von den Little Earwigs aus Darmstadt verantwortlich.

Der Text stammt wie zuvor auch, aus eigener Feder von Frank Sprengelmeier selbst.

Beide Titel sind über alle gängigen Streaming-Dienste

( Spotify, Deezer, Apple Music, etc. ) zu hören und zudem als Video auf seinem Kanal bei YouTube zu sehen.

Frank Sprengelmeier startete mit den Little Earwigs, bestehend aus Charly McTwice

und Pete Peasant, die Zusammenarbeit im November 2021. Sie komponieren,

arrangieren und produzieren die Songs selbst.

Stilistisch lotet Frank Sprengelmeier die Grenzen des heutigen Deutsch-Pop

aus und pendelt zwischen Schlagern- und Pop-Nummern, immer gepriesen

mit einer Guten-Laune-Stimmung.

Aktuelle Single „Ich Will Leben“:

EAN: 0406494654680

ISRC: DEYX82121974

Debüt-Single „Lass Die Sonne Rein:

EAN: 0406494647378

ISRC: DEYX82120087

Infos zu Frank Sprengelmeier:

https://www.instagram.com/frank_sprengelmeier und bei ihm auf Facebook und twitter

Info- und Bildquelle:

Sprengelmeier Promotions / c/o Frank Sprengelmeier /

Dingworthstraße 38 / 31137 Hildesheim / +49160-95041200 / sprengelmeier007@gmail.com

