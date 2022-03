AQUASAFE präsentiert neuen Onlineshop für Wasserfilter

Informativ, übersichtlich und modern

Aus Liebe zum Wasser – AQUASAFE

Wasser ist die Grundlage allen Lebens und das wichtigste Gut in vielen Bereichen der Gesellschaft. So hat die Wasseraufbereitung eine lange Geschichte, die durch viele Entwicklungen und Erneuerungen stetig vorangeschritten ist. Durch das Verfahren der Umkehrosmose wird Leitungswasser ohne chemische Zusätze von unerwünschten Schadstoffen befreit.

Der hohe Reinheitsgrad ist ein Grund, warum das Prinzip der Umkehrosmose in vielen Bereichen des Alltags Anwendung findet. So nutzt dieses Verfahren zum Beispiel die Lebensmittelindustrie, die Getränkeindustrie, die Medizintechnik sowie Pharmaunternehmen oder Betriebe für die Trinkwasserenthärtung sowie Wasserentsalzung wichtig ist. Erreicht wird dies durch eine mehrlagige Membran, welche aus organischen Werkstoffen besteht. Die Poren sind mikroskopisch klein, um ausschließlich für Wassermoleküle durchlässig zu sein. Während der Filterung bleiben die unerwünschten Schadstoffe an der Membran hängen. So wird Rohwasser von Viren, Bakterien sowie Pestiziden, Hormonen, Schwermetallen, Mikroplastik und weiteren Ablagerungen befreit.

Die hochwertigen Wasserfilter von AQUASAFE nutzen das Prinzip der Umkehrosmose seit über 20 Jahren. Diese sind vorwiegend für Privathaushalte oder Büros ausgelegt, in denen reines und gefiltertes Wasser im Alltag wichtig ist.

Moderne Wasserfilter für jeden Bedarf

Gute Wasserqualität ist wichtig. Mit einer Osmoseanlage und Wasserfilteranlage von AQUASAFE haben Sie jederzeit reines und gefiltertes Wasser zum Trinken zur Verfügung. Direkt aus der hauseigenen Armatur. Wasserfilter, wie die AS5000, die AS5000FF oder AS-X (Made in Germany) sind darauf ausgelegt, dass gefiltertes Wasser in größeren Mengen im Alltag schnell zur individuellen Nutzung einsetzbar ist. Zum Trinken, Kochen oder reinigen.

Die Nutzer sind vor allem von den kompakten und platzsparenden Wasserfilteranlagen überzeugt, die das Unternehmen seinen Kunden anbietet. Sie erhalten reines Wasser, das frei von Schadstoffen, Medikamenten-Rückständen sowie Keimen oder Bakterien ist. Durch individuelle Zusatzfilter wird beispielsweise der pH-Wert des Wassers nachträglich optimiert. „Wir lieben Wasser“, heißt es auf der neuen Homepage des Aquasafe-Teams. Eine Philosophie, die sich, wie ein roter Faden, durch die Marke AQUASAFE zieht. Jeder Wasserfilter und jede Osmoseanlage von AQUASAFE ist darauf ausgelegt, ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.

AQUASAFE ab sofort mit neuem Onlineshop für Wasserfilter

Die Wasserfilter und eine Vielzahl spannender Informationen stehen interessierten Kunden von AQUASAFE ab sofort auf der modernen Online-Plattform zur Verfügung. Für ein überzeugendes Nutzererlebnis im Onlineshop sorgt eine gute Übersicht, die über interaktive Konfigurationsmöglichkeiten schnell zum gewünschten Ziel führen.

Darüber hinaus haben Sie jederzeit die Beratung des qualifizierten Teams an Ihrer Seite. Der AQUASAFE Onlineshop aus Stelle bietet ein umfangreiches Kundenportal, das Bestellungen und Bezahlvorgänge jederzeit zuverlässig durchführbar macht. Auch die Bestellung von Ersatzfiltern für Wasserfilter, Zubehör und Ersatzteilen geht zu jeder Tageszeit. Ein Besuch auf dem neuen Onlineshop von AQUASAFE lohnt sich.

Die Firma AQUASAFE bringt hochwertige Wasserqualität in Privathaushalte. Mit zertifizierten Wasserfilteranlagen wird Leitungswasser effizient und schnell von Schadstoffen, Kalk und Keimen befreit. Reinstes, natürliches und frisches Wasser ist somit direkt aus der Armatur nutzbar. Dies hat den Vorteil, dass Zeit und Geld eingespart werden können. Die nachhaltige, langlebige und kostengünstige Methode macht den Verzicht auf Plastik-/ Glasflaschen möglich. Mit 20 Jahren Erfahrung, informativen Kundenservice und schnellen Lieferzeiten ist AQUASAFE ein kompetenter Anbieter für Osmoseanlagen.

