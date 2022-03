Weltrekord in 240 Sekunden

Beim internationalen Speaker Slam, der am 25.03.2022

stattfand, hat Nicole Rinne einen beachtlichen Erfolg erzielt. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt. Mit 96 Teilnehmern aus 10 Nationen wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Speaker – was?

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit, bei dem sich Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen/beruflichen Themen miteinander messen. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Unter den Teilnehmern waren Bestseller-Autoren, mehrfach ausgezeichnete Unternehmer, Deutsche Meister verschiedener Sportarten und weitere Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen.

Nicole Rinne, Social Media Beraterin, Public Speakerin und Mentorin, stellte sich erfolgreich der Herausforderung und trat am Freitagabend nach einem Vorentscheid vor Publikum, Jury und Livestream an, um in vier Minuten Menschen zu inspirieren und vor allem in die Umsetzung zu bringen. Mit ihrer Botschaft „Hör endlich auf damit nicht anzufangen“ holte sie ihre Zuhörer ab und nahm sie mit auf die spannende Reise, die sie zu ihrem beruflichen Erfolg führte.

Die Themenwahl lag bei den Slammern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und mussten sich entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen.

Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten.

Business Mentorin – Umsetzungsexpertin – Speakerin! Nicole Rinne unterstützt dabei, Potential mit Plan zu entfalten! Mehr als 20 Jahre Erfahrung in Business und Marketing!

