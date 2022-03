Hokuspokus der Unternehmensorganisation: Regelbrüche und Rebellentum

Location: Online via Zoom

Street: Stormstraße 7

City: 42477 – Radevormwald (Germany)

Start: 26.04.2022 16:30 Uhr

End: 26.04.2022 18:00 Uhr

Entry: free

get ticket



Wenn Sie Ihre Mitarbeiter dazu auffordern müssen, Regeln zu brechen, dann haben Sie falsche Regeln und keine feigen Mitarbeiter!

Es ist modern, Rebellentum und Regelbrüche einzufordern. Darüber wurden ganze Bücher geschrieben. Bücher, die etwas propagieren, das für den Erfolg Ihres Unternehmens eine große Gefahr darstellt.

Denn wenn Sie Regelbrüche einfordern müssen, damit Ihr Unternehmen weiterhin erfolgreich arbeitet, Innovationen hervorbringt, Kunden gewinnt usw., dann ist das der falsche Weg!

Besser: An den Verhältnissen arbeiten und nicht am Verhalten.

Wie das gelingen kann und wie es anderen gelungen ist, ist Inhalt dieses Webinars.

Was Sie nicht bekommen: Folienschlachten, lange Monologe und Verkaufspitches.

Stattdessen gibt es einen kurzen Impuls und im Anschluss daran lebhaften Diskurs aller Teilnehmer.

Denn nur so lernen wir und nur so können wir die Schranken bestehender Organisation überwinden und zu moderndem Organisationsdesign gelangen.

dennis arntjen ist Ihr Mitstreiter für modernes Organisationsdesign und wirkungsvollen Vertrieb.

In regelmäßigen Webinaren geht es um Fallstricke der Unternehmensorganisation und darum, wie Sie es vermeiden, an Menschen zu arbeiten und dadurch mehr Zeit für die Arbeit mit Menschen am Unternehmen zu haben.

Kontakt

dennis arntjen

Dennis Arntjen

Stormstraße 7

42477 Radevormwald

015127536121

mail@dennis-arntjen.de

http://dennis-arntjen.de