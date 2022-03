kostenloser Service für die Ukraine Flüchtlings-Krise

QamdaPlaces die einfache Hilfs u Support App welche nach dem Swipe&Match Prinzip geocodiert

Menschen in Not u helfende Hände unkompl. zusammenführt

Die einzigartige einfache Hilfs und Support App welche nach dem Swipe und Match Prinzip geocodiert auf Regionen / Städte, Orte etc. Menschen in Not und helfende Hände unkompliziert und schnell zusammenführt.Diese App simplifiziert und reduziert die Such und Angebots Prozesse auf das Wesentliche und sticht durch einfachste Bedienung mit Wisch und Match Funktion hervor. Anbieter von Unterkünften beschreiben Ihr Angebot und stellen Fotos ein. Suchende schauen sich die Angebote nach Regionen selektiert an.

Qamda Places wird durch die Eingabe der Handynummer und oder der eMail Adresse aktiviert, und in 5 selbsterklärende Schritte sind schon die notwendigen Informationen für alle beteiligten erfasst.

Die Hilfesuchenden können Gebietsweise nach Angeboten suchen und sich per Video Sequenz persönlich vorstellen.

Dieses Video-Casting, indem sich der Hilfesuchende präsentiert gibt mehr Informationen über die Persönlichkeit der Betroffen an, als jede andere Form der Selbsterklärung.

Sollte dann ein „Match“ erfolgen, erhält der Unterkunft-Anbieter eine Notifikation (Push Signal) und kann den Whatsapp Chat mit dem Hilfesuchenden eröffnen.

Die App ist für alle Nutzer kostenlos und sowohl Android als auch IOS optimiert.

Wir denken das QAMDA Places App ein nützliches digitales Werkzeug für die Hilfesuchenden darstellt, da das Handy oftmals das wenige was ihnen geblieben ist und den Kontakt zu Hilfsleistungen darstellt.

Maralux ist ein Beratungs-Unternehmen für den Bereich der nachhaltiges Recycling Prozesse und Optimierung in der Kreislaufwirtschaft.

Nebenbei unterstützt und fördert Maralux junge StartUp Unternehmer die besondere Ideen und oder soziale Aspekte in Ihrem Konzept tragen.

Maralux Sarl sitzt in Schengen Luxemburg .

