Neuer Service der DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur: Alles über den Fonds-Zweitmarkt

Die Deutsche Zweitmarkt AG (https://www.deutsche-zweitmarkt.de) und die DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur (https://www.dfpa.info) haben eine umfassende Kooperation vereinbart: DFPA informiert künftig ausführlich über die Fondsbörse Deutschland, den Zweitmarkt für den Handel mit Anteilen an Geschlossenen Fonds, und zeigt live die aktuellen Quotierungen des Marktes.

Hamburg, 28. März 2022 – Beteiligungen an geschlossenen Fonds sind illiquide Assets, langfristig gebundene Investments. Anlegern, die vor Ende der Laufzeit ihrer Beteiligung über ihr Investment verfügen wollen oder müssen, bleibt regelmäßig nur die Möglichkeit des Verkaufs ihrer Beteiligung.

Hierfür bietet die Fondsbörse Deutschland eine einfache und effiziente Lösung: Allein 2021 wechselten 8.211 Anteile mit einem Nominalkapital von insgesamt 337 Millionen Euro die Eigentümer. Die Fondsbörse Deutschland ist der Marktplatz für Käufer und Verkäufer von Anteilen an Geschlossenen Fonds – einerlei, ob Immobilien-, Schiffs-, Windkraft- oder Leasingfonds. Der Markt wird in Anlehnung an börsliche Regeln organisiert von den Börsen in Düsseldorf, Hamburg und Hannover. Betreut wird der Handel von der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG und der Deutsche Zweitmarkt AG.

Die DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur wird künftig umfassend über die Entwicklung dieses Zweitmarktes für Anteile an Geschlossener Fonds und seiner Transaktionen berichten. Mit einem Laufband werden live die aktuellen Quotierungen gezeigt. Jan-Peter Schmidt, Vorstand der Deutsche Zweitmarkt AG, sagt: „Durch die DFPA-Berichterstattung wird der Zweitmarkt für geschlossene Fondsanteile noch stärker in das Bewusstsein der Anleger rücken und ihnen die Chancen und Möglichkeiten dieses Marktes nahegebracht.“ DFPA-Herausgeber Dr. Dieter E. Jansen ergänzt: „Es ist seit jeher unser Credo, den privaten Kapitalbeteiligungsmarkt so transparent wie nur möglich zu machen – für alle, für die Professionals wie auch für die Anleger. Der Zweitmarkt für geschlossene Fondsanteile gehört ganz sicher dazu. Durch unsere Berichterstattung helfen wir mit, illiquide Assets liquide zu machen.“

Über die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA:

Mit über 90.000 Besuchen und über 400.000 Seitenaufrufen pro Monat ist DFPA die am besten verbreitete Nachrichten-Plattform der Sachwertbranche. Wie sich durch eine Umfrage herausstellte, sind rund 40 Prozent der DFPA-Nutzer private Kapitalanleger. Das DFPA-Credo war und ist: Transparenz – Berateraufklärung durch die PROBERATER-Publikationen, völlige Anbieter-Transparenz durch die Infopools, das “ Jahrbuch der Deutschen Anlageberatung„, der einzigartige Branchenspiegel, ein Präsentationsforum ohne Beispiel.

Kontakt DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur GmbH:

Alsterdorfer Str. 245

22297 Hamburg

Tel: +49 40 69 45 96-77

Fax: +49 40 69 45 96 78

E-Mail: info@dfpa.info

Über die Deutsche Zweitmarkt AG

Die Deutsche Zweitmarkt AG ist Pionier des professionellen Handels von Finanzinstrumenten im Zweitmarkt und Kompetenzträger in den Bereichen Fondshandel und Marktinformationen. Als unabhängiger Dienstleister und von der BaFin zugelassenes Wertpapierinstitut ermöglicht sie es privaten wie institutionellen Käufern und Verkäufern, ihre geschlossenen AIFs und Vermögensanlagen sicher, transparent und verständlich zu handeln.

Kontakt Deutsche Zweitmarkt AG:

Kleine Johannisstraße 4

20457 Hamburg

Tel: +49 40 30 70 26 00

Fax: +49 40 30 70 26 099

E-Mail: info@deutsche-zweitmarkt.de

PR- und Medienkontakt:

Görs Communications

Daniel Görs

Public Relations und Marketing Beratung

Telefon: 0800-GOERSCOM (0800-46377266)

Info (at) goers-communications.de

www.goers-communications.de

Über die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA:

Mit über 90.000 Besuchen und über 400.000 Seitenaufrufen pro Monat ist DFPA die am besten verbreitete Nachrichten-Plattform der Sachwertbranche. Wie sich durch eine Umfrage herausstellte, sind rund 40 Prozent der DFPA-Nutzer private Kapitalanleger. Das DFPA-Credo war und ist: Transparenz – Berateraufklärung durch die PROBERATER-Publikationen, völlige Anbieter-Transparenz durch die Infopools, das „Jahrbuch der Deutschen Anlageberatung“, der einzigartige Branchenspiegel, ein Präsentationsforum ohne Beispiel.

DFPA Presse und Medien:

https://www.dfpa.info/presse.html

DFPA Mediadaten und Werbung: http://www.dfpa.info/werbung-media.html

Firmenkontakt

DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur GmbH

Dr. Dieter E. Jansen

Alsterdorfer Straße 245

22297 Hamburg

040 5079 6760

info@dfpa.info

http://www.dfpa.info

Pressekontakt

Görs Communications – PR Content Marketing Beratung und Management

Daniel Görs

Westring 97

23626 Lübeck – Ratekau

(0800-46377266

info@goers-communications.de

https://www.goers-communications.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.