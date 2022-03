Luminea Home Control WLAN-RGB-LED-Streifen WRL-34

Ideal als TV-Hintergrundbeleuchtung sowie Licht für Möbel, Betten u.v.m.

Ganz einfach farbige Lichtakzente setzen: Der WLAN-RGB-LED-Lichtstreifen von Luminea Home Control lässt sich problemlos da anbringen, wo man Licht haben möchte. Dank selbstklebender Rückseite ist er im Handumdrehen und ganz ohne Werkzeug montiert.

Ideal als TV-Hintergrundbeleuchtung und indirekte Möbel-Beleuchtung: Die Stromversorgung erfolgt per USB. Der LED-Streifen ist unterteilt in vier Abschnitte und ideal für Flachbildfernseher von 55 – 85″ geeignet. Dank der Verbinder im Lieferumfang verlegt man das Licht bequem auch ums Eck – ob hinter dem TV oder in einer Ecke.

Sound-Steuerung auf Wunsch: Für effektvolles Partylicht oder sanfte Leuchteffekte passend zum TV-Programm oder der Entspannungs-Musik aktiviert man einfach die Sound-Steuerung. Schon lässt das integrierte Mikrofon das Licht im Takt des Sounds sowie der Musik leuchten.

Per App „ELESION“ behält man weltweit die volle Kontrolle: Man steuert auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts die Lichtfarbe und Helligkeit. Und stellt sich auch einen Timer, damit das Licht z.B. nicht leuchtet, wenn man es nicht wünscht!

Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für den LED-Streifen ein. Schon schaltet man das Licht mit einer einfachen Anweisung ein und aus.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet das Wohnzimmerlicht aus, wenn der LED-Streifen aktiviert wird.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Ideal als Hintergrundbeleuchtung für den Fernseher und als indirekte Beleuchtung für Möbel, Betten, Fenster u.v.m.

– Selbstklebender LED-Lichtstreifen mit 3 m Länge: 2x 50 cm und 2x 100 cm

– 3 zusätzliche Verbinder mit je 10 cm Länge: ideal für abknickende Verbindungen, z.B. in einer Ecke

– Anpassbare und dimmbare Lichtfarbe: RGB (Rot, Grün, Blau für 16 Mio. Farbtöne)

– Controller mit Mikrofon für Sound-Steuerung: lässt Licht im Takt von Musik leuchten

– Für Fernseher 55 – 85″ / 140 – 216 cm Bildschirmdiagonale

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweite Steuerung von Lichtfarbe und Helligkeit

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Licht per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Leistungsaufnahme: 10 Watt

– Stromversorgung per USB (Netzteil mit 2 A empfohlen, bitte dazu bestellen)

– Länge LED-Lichtstreifen: 300 cm (2x 50 cm und 2x 100 cm), Verbinder: je 10 cm, Gewicht: 245 g

– WLAN-LED-Lichtstreifen WRL-34 inklusive 3 Verbindern, Controller und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107396462

