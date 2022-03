Softwarelösung von Schneider Electric optimiert die Hygiene in der Lebensmittelindustrie

Auch mittelständische Lebensmittelindustrie profitiert durch IIoT-Lösung von Schneider Electric

An die Lebensmittelindustrie werden hohe Anforderungen gestellt. Neben strengen Regularien durch den Gesetzgeber, steigen auch die Ansprüche durch Konsumenten. Lebensmittelsicherheit, gleichbleibende Produktqualität oder Nachhaltigkeitsaspekte sind nur einige davon. Für die Industrie sind daher zuverlässige, transparente und ressourceneffiziente Prozessabläufe betriebskritisch. Digitale Technologien im Sinne von Industrie 4.0 tragen dazu bei, dass sich diese Anforderungen wirtschaftlich rentabel erfüllen lassen und dass Unternehmen sich langfristig wettbewerbsfähig aufstellen können. Die Impact Company Schneider Electric hat ein umfassendes Sortiment an elektrotechnischen Komponenten, Steuerungen, Softwareanwendungen und Serviceleistungen entwickelt, das auf die Ansprüche der Branche zugeschnitten ist.

Mit seinen Digital Services macht die Impact Company Schneider Electric die IIoT-Lösungsarchitektur EcoStruxure auch für den Mittelstand verfügbar. Softwareapplikationen wie der EcoStruxure Clean-in-Place Advisor oder der EcoStruxure Traceability Advisor sind auf konkrete Aufgaben in der Lebensmittelindustrie zugeschnitten. Die Softwarelösungen nutzen die durch IIoT-Vernetzung geschaffene Datenverfügbarkeit, um etwa bei den für Hygienevorgängen benötigten Ressourcen für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit zu sorgen. Beispielsweise können durch den EcoStruxure Clean-in-Place Advisor von Schneider Electric in typischen Anwendungsszenarien bis zu 30 Prozent an Energie, Wasser und Chemikalien eingespart werden. Die Lösung stellt zudem sicher, dass sich die unentbehrlichen Reinigungsvorgänge möglichst ergonomisch in die Produktionsabläufe einfügen und reproduzierbare Ergebnisse liefern. Auch eine detaillierte Dokumentation aller Hygienemaßnahmen wird dabei geleistet.

